अंबिकापुर में राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारी, गांधी स्टेडियम में एक साथ उतरेंगे 3 हेलीकॉप्टर, बनाए जा रहे हैलीपेड

Etv Bharatपीजी कॉलेज मैदान में राष्ट्रपति के कार्यक्रम की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम: स्टेडियम को बंद करने के साथ ही सुरक्षागत कारणों से स्टेडियम की चारों दिशाओं में लगे हाई मास्क लाइट हो भी उतार दिया गया है. हाई मास्क लाइट को हटाने के लिए 150 टन वाले हाइड्रा की जरुरत पड़ी. जिससे लाइट को उतरवाने का खर्च ही ढाई से तीन लाख रुपए तक आता है. हालांकि निगम अधिकारियों का कहना है कि 20 नवम्बर के बाद फिर से इसे स्थापित कर दिया जाएगा.

सरगुजा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है. राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर शहर के गांधी स्टेडियम मैदान में उतरेगा. गांधी स्टेडियम में एक साथ तीन तीन हेलीकॉप्टर उतरेंगे. ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से गांधी स्टेडियम को बंद कर दिया गया है और 3 नए हेलीपैड का निर्माण किया गया है.

20 नवंबर को सरगुजा में भव्य आयोजन: जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन 20 नवम्बर को सरगुजा में होने जा रहा है. गौरव दिवस के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी. इसके साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्रियों के साथ कई VIP पहुंचेंगे.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा आगमन को लेकर तैयारियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस तरह होगा कार्यक्रम: मुख्य कार्यक्रम पीजी कॉलेज मैदान में होगा जहां विशाल डोम का निर्माण किया जा रहा है. वहीं राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गांधी स्टेडियम मैदान में उतरेगा. इसके बाद वे सड़क मार्ग से पीजी कॉलेज मैदान स्थित कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेगी और एक घंटे तक सरगुजा में समय बिताएंगी. गांधी स्टेडियम मैदान में एक साथ तीन हेलीकॉप्टर उतरेंगे. लोक निर्माण विभाग इसके लिए 3 पक्के हेलीपैड बना रहा है. कार्यक्रम में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति गांधी स्टेडियम से ही रवाना होंगी.

पीजी कॉलेज मैदान में भी कार्यक्रम को लेकर युद्धस्तर पर तैयारी हो रही है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आम नागरिकों के लिए बंद हुआ गांधी स्टेडियम: सुरक्षागत कारणों से गांधी स्टेडियम को बंद कर दिया गया है. 14 नवम्बर से ही आम नागरिकों के प्रवेश को रोक दिया गया है और पुलिस बल की मौजूदगी है. आम लोग फिलहाल 20 नवम्बर तक स्टेडियम में खेलने या टहलने के लिए नहीं आ सकेंगे.