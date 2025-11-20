ETV Bharat / state

राष्ट्रपति मुर्मू को गिफ्ट में मिले पारंपरिक गहने, सरगुजा में प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान कलिंदर राम ने किया भेंट

राष्ट्रपति को पैरी और गमछा किया भेंट, सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में हुईं शामिल.

Jewellery gift President
राष्ट्रपति मुर्मू को गिफ्ट में मिले पारंपरिक गहने (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 20, 2025 at 7:07 PM IST

3 Min Read
सरगुजा: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में सरगुजा दौरे पर रहीं. यहां पीजी कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वे शामिल हुईं. यहां लगी कई प्रदर्शनी स्टॉल का भी उन्होंने जायजा लिया. इस दौरान एक स्टॉल में उन्हें पारंपरिक गहने गिफ्ट में मिले.

अलग-अलग विभाग की लगी थी प्रदर्शनी: कार्यक्रम स्थल में जनजातीय संस्कृति, लोक कला एवं शिल्प, आभूषण एवं वस्त्रों के स्टॉल लगे थे. इसके साथ ही पूजा-पाठ, संस्कार, व्यंजन, वाद्ययंत्रों, जड़ी-बूटियों आदि को भी प्रदर्शित करती हुई प्रदर्शनियां लगाई गई.

Jewellery gift President
सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में राष्ट्रपति हुईं शामिल. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलिंदर राम ने राष्ट्रपति को पैरी और गमछा किया भेंट: यहाँ पारंपरिक आभूषणों की प्रदर्शनी के अवलोकन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आभूषणों की जानकारी ली. इसी दौरान कलिंदर राम ने राष्ट्रपति को पैरी और गमछा भेंट किया. इसे राष्ट्रपति ने भी स्वीकार किया. कलिंदर राम ने राष्ट्रपति को बताया कि पारंपरिक आभूषण गिलट, तांबे, चांदी, सोना आदि धातु से निर्मित हैं, इसे अलग-अलग लोकपर्वों के अवसर में पहना जाता है.

Jewellery gift President
राष्ट्रपति को पैरी और गमछा किया भेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जानिए पारंपरिक गहने: इस दौरान गले में पहने जाने वाले हसुली, बांह में बहुटा, कलाई में ऐंठी, गले में रुपया वाला चंदवा, कमर में कमरबंध, पैर में पैरी और पैर की अंगुलियों में बिछिया, कान में ठोठा और नाक में पहने जाने वाले छुछिया (फूली) का प्रदर्शन किया गया.

देवगुड़ी में देवताओं की पूजा: कार्यक्रम में सांकेतिक रूप से जनजातियों के पारंपरिक अखरा स्थल और देवगुड़ी बनाए गए थे. देवगुड़ी जनजाति निवासरत ग्रामों में प्रमुख धार्मिक आस्था का केन्द्र है. इसके मॉडल का अवलोकन कर राष्ट्रपति मुर्मू ने यहां देवताओं की आराधना भी की.

Jewellery gift President
सांकेतिक रूप से जनजातियों के पारंपरिक अखरा स्थल और देवगुड़ी बनाए गए थे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है अखरा: यह छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा अंचल में निवासरत जनजातियों का सांस्कृतिक स्थल है. अखरा गांवों के मध्य या चौराहे में स्थित होते हैं, जहां छायादार पेड़ों के झुंड भी होते हैं. ग्रामीण यहां लोक पर्वों जैसे करमा, महादेव बायर, तीजा आठे, जीवतिया, सोहराई, दसई, फगवा के अवसरों में एकजुट होते हैं.

यहां जनजातीय लोग लोकगीत गाकर पारंपरिक वाद्ययंत्रों की थाप में लोकनृत्य कर उत्साह मनाते हैं. वहीं धार्मिक आस्था के केन्द्र देवगुड़ी को राज्य में देवाला देववल्ला, मन्दर, शीतला, सरना जैसे नामों से भी जानते हैं. देवगुड़ी में ग्रामीण देवी-देवता जैसे बुढ़ादेव, बुढ़ीदाई, शीतला, सरनादेव, डीहवारीन, महादेव विराजमान होते हैं.

