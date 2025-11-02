ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय नैनीताल दौरा, रूट डाइवर्जन प्लान जारी, एक क्लिक में देखिये

नैनीताल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम के लिए नैनीताल पुलिस ने यातयात प्लान जारी किया है. 3 और 4 नवम्बर के कार्यक्रम को देखते हुए नैनीताल और भीमताल रूट पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूर्ण रूप से वर्जित की है. इसके अलावा पहाड़ों को जाने वाले और पहाड़ों से नीचे उतरने वाले छोटे वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान जारी किया है.



राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल जनपद दौरे और प्रवास कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नैनीताल पुलिस ने दौरे को देखते हुए 3 और 4 नवम्बर का डाइवर्जन प्लान (ट्रैफिक प्लान) जारी किया है.