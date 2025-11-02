ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय नैनीताल दौरा, रूट डाइवर्जन प्लान जारी, एक क्लिक में देखिये

3 नवम्बर को राष्ट्रपति मुर्मू नैनीताल के दौरे पर रहेंगी. उनके दौरे के देखते हुए रूट प्लान जारी किया गया है.

PRESIDENT NAINITAL VISIT
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दो दिवसीय नैनीताल दौरा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 2, 2025 at 7:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नैनीताल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल भ्रमण और प्रवास कार्यक्रम के लिए नैनीताल पुलिस ने यातयात प्लान जारी किया है. 3 और 4 नवम्बर के कार्यक्रम को देखते हुए नैनीताल और भीमताल रूट पर सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी वाहनों की एंट्री पूर्ण रूप से वर्जित की है. इसके अलावा पहाड़ों को जाने वाले और पहाड़ों से नीचे उतरने वाले छोटे वाहनों के लिए रूट डाइवर्जन प्लान जारी किया है.


राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल जनपद दौरे और प्रवास कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. नैनीताल पुलिस ने दौरे को देखते हुए 3 और 4 नवम्बर का डाइवर्जन प्लान (ट्रैफिक प्लान) जारी किया है.

3 नवम्बर को वीवीआईपी भ्रमण कार्यक्रम रूट प्लान

  • सुबह 8बजे से शाम 8 बजे तक समस्त प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन हल्द्वानी से नैनीताल तथा हल्द्वानी से भीमताल मार्ग पर पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा.
    शहर हल्द्वानी-काठगोदाम से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले समस्त वाहन हल्द्वानी से वाया कालाढूंगी / रामनगर होकर अपने गंतव्य को जाएंगे.
  • नैनीताल से रामनगर-काशीपुर-बाजपुर जाने वाले समस्त वाहनों को वाया कालाढूंगी होते हुए भेजा जायेगा. नैनीताल से काठगोदाम-हल्द्वानी-लालकुंआ जाने वाले वाहनों को नैनीताल से वाया भवाली भीमताल– हल्द्वानी डायवर्ट रहेगा.
  • भवाली /भीमताल की ओर से हल्द्वानी शहर की ओर जाने वाले समस्त वाहनों को वाया भीमताल से हल्द्वानी भेजा जायेगा.


4 नवंबर को वीवीआईपी भ्रमण के दौरान रूट प्लान

  • सुबह 8:00 बजे से शाम 8:00 बजे तक हल्द्वानी से नैनीताल, नैनीताल से भवाली तथा हल्द्वानी से भीमताल / भवाली मार्ग पर समस्त प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन पूर्ण रूप से वर्जित रहेगा.
  • अल्मोड़ा, बागेश्वर एवं पर्वतीय क्षेत्र की ओर से भवाली / कैंचीधाम की ओर आने वाले समस्त वाहनों को वाया क्वारब पुल से डायवर्जन कर रामगढ़–खुटानी बैण्ड–भीमताल डायवर्ट रहेगा.
  • रानीखेत की ओर से आने वाले समस्त वाहनों को खैरना पुल से डायवर्ट कर क्वारब–रामगढ़–खुटानी बैण्ड–भीमताल की ओर भेजा जायेगा.
  • पिथौरागढ़ / चम्पावत की ओर से हल्द्वानी/भवाली आने वाले वाहनों को वाया धारी–खुटानी–भीमताल की ओर भेजा जायेगा.
  • वीवीआईपी के नैनीताल से हल्द्वानी भ्रमण के दौरान शहर हल्द्वानी-काठगोदाम से पर्वतीय क्षेत्र को जाने वाले समस्त वाहनों को तिकोनिया पर रोका जायेगा.
  • अति आवश्यक होने पर अल्मोड़ा व बागेश्वर की ओर जाने वाले वाहनों को हल्द्वानी से वाया कालाढूंगी / रामनगर होकर भेजा जायेगा. पिथौराढ़ / चम्पावत जाने वाले वाहनों को वाया टनकपुर को भेजा जायेगा.

TAGGED:

राष्ट्रपति का नैनीताल दौरा
नैनीताल रूट डाइवर्जन प्लान
राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड दौरा
PRESIDENT NAINITAL VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.