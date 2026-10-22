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आजादी के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति मुरिया दरबार में आ रहे, बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म की तैयारी पूरी, 600 जवान तैनात

आजादी के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति मुरिया दरबार में आ रहे ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बस्तर: 23 अक्टूबर 2026 को 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार विधि विधान के साथ जगदलपुर के सिरहासार भवन में निभाई जाएगी. मुरिया दरबार के इतिहास में यह पहली बार होगा जब देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रोपदी मुर्मू इस रस्म में शामिल होंगी. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन व दशहरा समिति ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है. मुरिया दरबार में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आमसभा को भी संबोधित करेंगे.

नो ड्रोन फ्लाइंग जोन सिरहासार भवन और लालबाग मैदान में हो रही तैयारी का जायजा लगातार जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं. बस्तर पुलिस ने चप्पा चप्पा पर जवानों की तैनाती कर दी है. वहीं कार्यक्रम स्थल के आसपास नो ड्रोन फ्लाइंग जोन एरिया भी घोषित कर दिया गया है. साथ ही कई मार्गों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है. लालबाग मैदान में 3 बड़े बड़े डोम शेड का निर्माण कराया गया है. हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई है. विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे.