आजादी के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति मुरिया दरबार में आ रहे, बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म की तैयारी पूरी, 600 जवान तैनात
जानिए क्या है मुरिया दरबार जहां पहली बार कोई राष्ट्रपति हो रहे शामिल, संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 10:40 PM IST
बस्तर: 23 अक्टूबर 2026 को 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे की प्रमुख रस्म मुरिया दरबार विधि विधान के साथ जगदलपुर के सिरहासार भवन में निभाई जाएगी. मुरिया दरबार के इतिहास में यह पहली बार होगा जब देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रोपदी मुर्मू इस रस्म में शामिल होंगी. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन व दशहरा समिति ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है. मुरिया दरबार में शामिल होने के बाद राष्ट्रपति जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आमसभा को भी संबोधित करेंगे.
नो ड्रोन फ्लाइंग जोन
सिरहासार भवन और लालबाग मैदान में हो रही तैयारी का जायजा लगातार जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि कर रहे हैं. बस्तर पुलिस ने चप्पा चप्पा पर जवानों की तैनाती कर दी है. वहीं कार्यक्रम स्थल के आसपास नो ड्रोन फ्लाइंग जोन एरिया भी घोषित कर दिया गया है. साथ ही कई मार्गों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है. लालबाग मैदान में 3 बड़े बड़े डोम शेड का निर्माण कराया गया है. हजारों की संख्या में कुर्सियां लगाई गई है. विभिन्न विभागों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे.
क्या है मुरिया दरबार?
भारतदेश के आजादी के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति मुरिया दरबार में शामिल हो रहे हैं. राष्ट्रपति खुद आदिवासी समाज से आती हैं और बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाला पर्व भी स्थानीय आदिवासी मूलनिवासी समुदाय से जुड़ा है. मुरिया दरबार में बस्तरवासी अपनी मांगों और समस्याओं को राजा महाराजाओं के समक्ष रखते थे. जहां उन्हें सुनकर उनके निराकरण के लिए आदेश भी पारित होता था.
सिरहासार भवन में एक मंच तैयार किया गया है. वहीं इस भवन की क्षमता के अनुसार साढे 300 से अधिक कुर्सियां लगाई गई है. जिसमें बस्तर के मांझी- चालकी, मेम्बर मेम्बरीन, मुंडाबाजा के सदस्य, पूजा संवाहक, भण्डारीन देवी के सदस्य, रथ निर्माण से संबंधित व अन्य दशहरा से जुड़े लोग भी बैठते हैं.- राहुल गुप्ता, जगदलपुर तहसीलदार
600 जवानों की ड्यूटी
बस्तर ASP सुखनंदन राठौर का कहना है कि राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है. 600 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. राजपत्रित अधिकारियों की भी तैनाती है. पुलिस हेड क्वाटर और सेंटर से भी टीम आई हुई है. इसके अलावा दंतेश्वरी एयरपोर्ट, दंतेश्वरी मंदिर और सिरहसार भवन इलाके में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन एरिया घोषित किया गया है.