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स्वच्छ सर्वेक्षण में हिमाचल का नाम रोशन, राष्ट्रपति ने नगर परिषद ठियोग को किया सम्मानित

राष्ट्रपति से पुरस्कार लेते मंत्री विक्रमादित्य सिंह ( FB@VIKRAMADITYA-SINGH )

शिमला: स्वच्छता के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने एक और उपलब्धि हासिल की है. प्रदेश की नगर परिषद ठियोग ने स्वच्छ सर्वेक्षण में देश के शीर्ष 20 शहरी स्थानीय निकायों में जगह बनाई है. इस उपलब्धि के लिए नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर परिषद ठियोग को सम्मानित किया. हिमाचल प्रदेश की ओर से शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रपति से यह पुरस्कार प्राप्त किया. प्रदेश को पहली बार राष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति में यह सम्मान मिला है.

विक्रमादित्य सिंह ने राष्ट्रपति से प्राप्त किया पुरस्कार