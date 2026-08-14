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बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को राष्ट्रपति पदक, देखें पूरी लिस्ट

IG संजय कुमार और SP वीणा कुमारी को राष्ट्रपति पदक के लिए चयन किया गया है. आगे पढ़ें सभी का नाम. रिपोर्ट- राजीव रंजन पाठक.

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कॉसेप्ट फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 14, 2026 at 2:16 PM IST

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पटना : स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर के पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड एवं सिविल डिफेंस और सुधार सेवाओं के कर्मियों के लिए पुलिस पदकों की घोषणा की है. इस बार बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाएगा. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्वतंत्रता दिवस 2026 के लिए राष्ट्रपति पदक और सराहनीय सेवा पदक से संबंधित प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा की गई थी.

बिहार पुलिस के लिए इस बार दो अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए चुना गया है. इनमें आईजी संजय कुमार और एसपी वीणा कुमारी शामिल हैं. वहीं इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को गैलंट्री मेडल यानी Medal for Gallantry के लिए चयनित किया गया है. इसके अलावा 15 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवा के लिए Medal for Meritorious Service से सम्मानित किया जाएगा.

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संजय कुमार और वीणा कुमारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक (ETV Bharat)

किन अधिकारियों और जवानों का चयन? : सराहनीय सेवा पदक पाने वालों में डीआईजी राकेश कुमार सिन्हा और एसपी इम्तियाज अहमद के अलावा इंस्पेक्टर मोहम्मद इरशाद आलम, राकेश कुमार और संतोष छेत्री समेत सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी शामिल हैं. सूची में लवकुश कुमार, मुकेश कुमार, अमिताभ गिरी और आनंद प्रकाश जैसे सहायक उप निरीक्षक भी शामिल हैं.

इसके साथ ही हवलदार शंभू नाथ सिंह और संतोष अले मगर तथा सिपाही छत्र बहादुर, तपन गुरुंग थापा, रुपेश थापा और संतोष कुमार को भी सराहनीय सेवा पदक के लिए चुना गया है. इस तरह बिहार पुलिस के अलग-अलग स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और जवानों को उनके योगदान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलने जा रहा है.

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15 पुलिस अधिकारियों और जवानों को सराहनीय सेवा के लिए पदक (ETV Bharat)

क्या होता है राष्ट्रपति पुलिस पदक? : विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (President's Medal for Distinguished Service) पुलिस सेवा के सबसे प्रतिष्ठित सेवा सम्मानों में शामिल है. यह उन अधिकारियों और कर्मियों को दिया जाता है जिनका सेवा रिकॉर्ड लंबे समय तक असाधारण, विशिष्ट और उल्लेखनीय रहा हो. इसमें कर्तव्य के प्रति निरंतर समर्पण, नेतृत्व क्षमता, ईमानदारी और पुलिस सेवा में महत्वपूर्ण योगदान जैसे पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है. गृह मंत्रालय की ओर से इस पदक के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत विभिन्न बलों और राज्यों से नामों की अनुशंसा की जाती है.

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संजय कुमार और वीणा कुमारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक (ETV Bharat)

सराहनीय सेवा पदक का क्या मतलब है? : सराहनीय सेवा पदक (Medal for Meritorious Service) उन पुलिसकर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी सेवा के दौरान उल्लेखनीय दक्षता, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा का प्रदर्शन किया हो. यह पदक किसी एक घटना में असाधारण बहादुरी के बजाय सेवा के दौरान लगातार बेहतर और जिम्मेदार कार्य के लिए दिया जाता है. इसमें कर्मी के सेवा रिकॉर्ड, कार्य के प्रति समर्पण और जिम्मेदारी निभाने की क्षमता को महत्व दिया जाता है.

गैलंट्री मेडल किसे मिलता है? : गैलंट्री मेडल (Medal for Gallantry) असाधारण साहस और वीरता के लिए दिया जाता है. यह सम्मान ऐसे पुलिसकर्मियों को दिया जाता है जिन्होंने कर्तव्य के दौरान गंभीर जोखिम के बावजूद उल्लेखनीय साहस का प्रदर्शन किया हो. आधिकारिक मानदंडों में असाधारण बहादुरी, लोगों की जान और संपत्ति बचाने, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने जैसे कार्यों में प्रदर्शित साहस को महत्व दिया जाता है.

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किस राज्य को कितना पदक (ETV Bharat)

इस बार बिहार पुलिस के 18 अधिकारियों और जवानों का चयन राज्य पुलिस बल के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. खास बात यह है कि सम्मान पाने वालों में वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हवलदार और सिपाही स्तर के पुलिसकर्मी शामिल हैं. इससे पुलिस बल के विभिन्न स्तरों पर बेहतर सेवा और कर्तव्यनिष्ठा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है.

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