तेज तर्रार IPS अभिषेक तिवारी ने मांगा VRS, नौकरी छोड़ स्टार्टअप में धमाल मचाने की तैयारी

भोपाल: मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है. जिसके बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में अभिषेक तिवारी के वीआरएस को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और आईआईएम इंदौर से एमबीए कर चुके अभिषेक तिवारी का अगला कदम क्या होगा. इसको लेकर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर वीआरएस लेने के पीछे की वजह क्या होगी. हालांकि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत कारण बताया है.

वीआरएस पर फैसला अभी बाकी

आईपीएस अभिषेक तिवारी ने भले ही वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन आवेदन विभागीय प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर लंबित है. पुलिस विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होगी. इसके बाद मध्य प्रदेश गृह विभाग अंतिम निर्णय लेगा. जानकारों का कहना है कि आईपीएस अभिषेक तिवारी अब साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. यही वजह मानी जा रही है कि उन्होंने पुलिस सेवा छोड़ने का बड़ा फैसला लिया.

2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अभिषेक तिवारी

अभिषेक तिवारी साल 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वर्तमान में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में स्थित नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं. जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले अभिषेक तिवारी सागर जिले में एसपी रहे हैं. उनके कार्यकाल के दौरान सागर जिले में दीवार गिरने की वजह से 9 बच्चों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी का तबादला कर दिया गया था.