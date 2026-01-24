तेज तर्रार IPS अभिषेक तिवारी ने मांगा VRS, नौकरी छोड़ स्टार्टअप में धमाल मचाने की तैयारी
मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अभिषेक तिवारी ने दिया इस्तीफा, वीरता के लिए मिल चुका है राष्ट्रपति पदक, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली में कार्यरत.
Published : January 24, 2026 at 5:18 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी अभिषेक तिवारी ने वीआरएस के लिए आवेदन किया है. जिसके बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में अभिषेक तिवारी के वीआरएस को लेकर चर्चाएं तेज हैं. कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग और आईआईएम इंदौर से एमबीए कर चुके अभिषेक तिवारी का अगला कदम क्या होगा. इसको लेकर भी लोग कयास लगा रहे हैं कि आखिर वीआरएस लेने के पीछे की वजह क्या होगी. हालांकि उन्होंने इसे अपना व्यक्तिगत कारण बताया है.
वीआरएस पर फैसला अभी बाकी
आईपीएस अभिषेक तिवारी ने भले ही वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया है, लेकिन आवेदन विभागीय प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर लंबित है. पुलिस विभाग की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की अनुमति जरूरी होगी. इसके बाद मध्य प्रदेश गृह विभाग अंतिम निर्णय लेगा. जानकारों का कहना है कि आईपीएस अभिषेक तिवारी अब साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में अपना स्टार्टअप शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं. यही वजह मानी जा रही है कि उन्होंने पुलिस सेवा छोड़ने का बड़ा फैसला लिया.
2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अभिषेक तिवारी
अभिषेक तिवारी साल 2013 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं. वर्तमान में वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में स्थित नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में कार्यरत हैं. जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले अभिषेक तिवारी सागर जिले में एसपी रहे हैं. उनके कार्यकाल के दौरान सागर जिले में दीवार गिरने की वजह से 9 बच्चों की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद सागर कलेक्टर दीपक आर्य और एसपी अभिषेक तिवारी का तबादला कर दिया गया था.
इस्तीफे की मानी जा रही ये भी वजह
पुलिस विभाग के उच्च अधिकारियों का कहना है कि "आईपीएस अभिषेक तिवारी तकनीकी रूप से बेहद दक्ष अधिकारी हैं. कंप्यूटर साइंस की मजबूत शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आधुनिक तकनीकों में गहरी समझ ने उन्हें पारंपरिक प्रशासनिक भूमिका से आगे सोचने के लिए प्रेरित किया. सूत्रों के अनुसार तिवारी साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सेफ्टी जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से काम करने की योजना बना रहे थे. ऐसे में अभिषेक तिवारी साइबर सिक्योरिटी सेक्टर में अपना स्टार्टअप या कंपनी शुरू कर सकते हैं.
सम्मानों से भरा रहा पुलिस करियर
सागर आईजी हिमानी खन्ना बताती हैं कि "आईपीएस अभिषेक तिवारी को उत्कृष्ट पुलिस सेवा के लिए 2 बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया जा चुका है. अनुशासन, नवाचार और सख्त प्रशासनिक निर्णयों के लिए उनका करियर जाना जाता रहा है. अब वे प्रशासनिक सेवा से निकलकर तकनीक और उद्यमिता के नए रास्ते पर कदम रखने की तैयारी में हैं.