गाजीपुर और मिर्जापुर में मायावती के 'मां दुर्गा' स्वरूप वाले पोस्टर से सियासत गरमाई, बसपा ने हटाया
2027 के चुनाव से पहले गाजीपुर-मिर्जापुर में मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाने वाले पोस्टरों से सियासी चर्चा तेज हो गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:47 PM IST
गाजीपुर/मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पोस्टरबाजी का दौर शुरू होता नजर आ रहा है. गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाने वाला पोस्टर सामने आया है.
पोस्टर में मायावती को कई हाथों वाले स्वरूप में दर्शाया गया है और उनके हाथों में संविधान, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग से जुड़े प्रतीक दिखाए गए हैं. इसी तरह का एक पोस्टर मिर्जापुर में भी कलेक्ट्रेट के पास लगाया गया था, जिसे कुछ ही घंटे बाद बसपा पदाधिकारी ने हटा दिया.
गाजीपुर में मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाया: गाजीपुर जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक खंभे पर मायावती की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया है. पोस्टर के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में 'मां दुर्गा स्वरूप मैया मायावती जी' लिखा है. इसमें मायावती के पीछे शेर की तस्वीर बनाई गई है और उन्हें कई हाथों वाले स्वरूप में दिखाया गया है. उनके हाथों में संविधान की पुस्तक, न्याय का तराजू, चिकित्सा का प्रतीक, किताबें और किसानों की उपज समेत कई प्रतीक नजर आ रहे हैं.
पोस्टर पर सामाजिक न्याय और विकास से जुड़े संदेश भी लिखे गए हैं. इनमें 'संविधान सम्मान और न्याय', 'न्याय सभी के लिए समान न्याय', 'स्वास्थ्य सबका अधिकार', 'शिक्षा सबका अधिकार', 'किसान समृद्ध खेती', 'उद्योग रोजगार और विकास' तथा 'जनहित सुरक्षित समाज' जैसे नारे शामिल हैं. इन संदेशों के जरिए संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है. हालांकि, गाजीपुर में यह पोस्टर किसने लगवाया है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
मिर्जापुर में बसपा पदाधिकारी ने हटाया पोस्टर: मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट गेट के पास गुरुवार को बिजली के खंभे पर मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया था. इसमें मायावती को कई हाथों वाले स्वरूप में दिखाया गया था और उनके हाथों में संविधान, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग से जुड़े प्रतीक नजर आ रहे थे. पोस्टर में मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताई गई थी. साथ ही प्रदेश को साफ, सुरक्षित और शिक्षित बनाने का संदेश भी लिखा गया था.
हालांकि, पोस्टर लगाए जाने के कुछ ही घंटे बाद बसपा पदाधिकारी ने इसे हटा दिया. बसपा के जिला सचिव शिवराम सागर राम ने बताया कि जिला अध्यक्ष अलगू राम के निर्देश पर पोस्टर हटाया गया है. उन्होंने कहा कि आगे जहां भी इस तरह के पोस्टर लगे मिलेंगे, उन्हें भी हटाया जाएगा. शिवराम सागर राम ने पोस्टर में मायावती को कई हाथों वाले स्वरूप में दिखाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बहन मायावती के दो हाथ हैं तो उन्हें इतने हाथों वाला क्यों दिखाया जा रहा है.
पोस्टर लगाने वाले के नाम पर भी उठाए सवाल: बसपा जिला सचिव के मुताबिक, पोस्टर पर आशुतोष पाठक का नाम लिखा है, लेकिन उसमें दिया गया फोन नंबर भी उपलब्ध नहीं है. उन्होंने कहा कि पार्टी के लोग पोस्टर लगाने वाले व्यक्ति को नहीं जानते हैं. ऐसे में बसपा की ओर से इस पोस्टर को अधिकृत नहीं माना गया और उसे हटाने का फैसला लिया गया. मिर्जापुर में पोस्टर हटाए जाने के बाद इसके पीछे की मंशा को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है.
सितंबर में अखिलेश यादव के खिलाफ भी लगे थे पोस्टर: इससे पहले सितंबर 2026 में गाजीपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए विवादित पोस्टर लगाए गए थे. उन पोस्टरों में अखिलेश यादव की तस्वीर के साथ अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, रमाकांत यादव और उमाकांत यादव की तस्वीरें लगाई गई थीं. पोस्टरों पर 'माफियाराज और अखिलेश, लूट लिया था पूरा प्रदेश' और 'अखिलेश के माफिया, माफिया के अखिलेश' जैसे नारे लिखे गए थे. इनके जरिए अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते प्रदेश की कानून-व्यवस्था और कथित माफिया प्रभाव को लेकर राजनीतिक हमला किया गया था.
उस समय गाजीपुर के अलावा प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इसी तरह के पोस्टर सामने आए थे. प्रदेशव्यापी पोस्टर अभियान में आजम खां का नाम और तस्वीर भी शामिल थी. हालांकि, गाजीपुर में लगाए गए पोस्टरों में अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, मुन्ना बजरंगी, रमाकांत यादव और उमाकांत यादव की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई गई थीं. इन पोस्टरों को किस व्यक्ति या संगठन ने लगवाया था, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई थी.
2027 चुनाव से पहले पोस्टरबाजी ने बढ़ाई राजनीतिक हलचल: अखिलेश यादव के खिलाफ लगाए गए पोस्टरों पर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया था. इसके बाद पोस्टर हटाने की कार्रवाई भी हुई थी. अब मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाने वाला पोस्टर सामने आने से एक बार फिर जिले की राजनीति में पोस्टरबाजी चर्चा का विषय बन गई है. खास बात यह है कि गाजीपुर में पोस्टर लगाने वाले की पहचान और मिर्जापुर में पोस्टर हटाने के फैसले को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं.
2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अलग-अलग राजनीतिक चेहरों और संदेशों वाले पोस्टरों को प्रदेश में राजनीतिक माहौल से जोड़कर देखा जा रहा है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गाजीपुर में पोस्टर किसने लगवाया और इसके पीछे किस संगठन या व्यक्ति की भूमिका है. किसी राजनीतिक दल ने भी इसकी जिम्मेदारी लेने की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. अब देखना होगा कि इस पोस्टर को लेकर बसपा समेत दूसरे राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.
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