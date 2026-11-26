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गाजीपुर और मिर्जापुर में मायावती के 'मां दुर्गा' स्वरूप वाले पोस्टर से सियासत गरमाई, बसपा ने हटाया

हाथों में संविधान, तराजू और किताबें लिए दिखीं मायावती. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गाजीपुर/मिर्जापुर: उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पोस्टरबाजी का दौर शुरू होता नजर आ रहा है. गाजीपुर में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाने वाला पोस्टर सामने आया है.

पोस्टर में मायावती को कई हाथों वाले स्वरूप में दर्शाया गया है और उनके हाथों में संविधान, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग से जुड़े प्रतीक दिखाए गए हैं. इसी तरह का एक पोस्टर मिर्जापुर में भी कलेक्ट्रेट के पास लगाया गया था, जिसे कुछ ही घंटे बाद बसपा पदाधिकारी ने हटा दिया.

जानकारी देते बसपा जिला सचिव. (Video Credit: ETV Bharat) गाजीपुर में मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाया: गाजीपुर जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एक खंभे पर मायावती की तस्वीर वाला पोस्टर लगाया गया है. पोस्टर के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में 'मां दुर्गा स्वरूप मैया मायावती जी' लिखा है. इसमें मायावती के पीछे शेर की तस्वीर बनाई गई है और उन्हें कई हाथों वाले स्वरूप में दिखाया गया है. उनके हाथों में संविधान की पुस्तक, न्याय का तराजू, चिकित्सा का प्रतीक, किताबें और किसानों की उपज समेत कई प्रतीक नजर आ रहे हैं. पोस्टर पर सामाजिक न्याय और विकास से जुड़े संदेश भी लिखे गए हैं. इनमें 'संविधान सम्मान और न्याय', 'न्याय सभी के लिए समान न्याय', 'स्वास्थ्य सबका अधिकार', 'शिक्षा सबका अधिकार', 'किसान समृद्ध खेती', 'उद्योग रोजगार और विकास' तथा 'जनहित सुरक्षित समाज' जैसे नारे शामिल हैं. इन संदेशों के जरिए संविधान, सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी गई है. हालांकि, गाजीपुर में यह पोस्टर किसने लगवाया है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. मिर्जापुर में बसपा पदाधिकारी ने हटाया पोस्टर: मिर्जापुर के कलेक्ट्रेट गेट के पास गुरुवार को बिजली के खंभे पर मायावती को मां दुर्गा के स्वरूप में दिखाने वाला पोस्टर लगाया गया था. इसमें मायावती को कई हाथों वाले स्वरूप में दिखाया गया था और उनके हाथों में संविधान, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान और उद्योग से जुड़े प्रतीक नजर आ रहे थे. पोस्टर में मायावती को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताई गई थी. साथ ही प्रदेश को साफ, सुरक्षित और शिक्षित बनाने का संदेश भी लिखा गया था. हालांकि, पोस्टर लगाए जाने के कुछ ही घंटे बाद बसपा पदाधिकारी ने इसे हटा दिया. बसपा के जिला सचिव शिवराम सागर राम ने बताया कि जिला अध्यक्ष अलगू राम के निर्देश पर पोस्टर हटाया गया है. उन्होंने कहा कि आगे जहां भी इस तरह के पोस्टर लगे मिलेंगे, उन्हें भी हटाया जाएगा. शिवराम सागर राम ने पोस्टर में मायावती को कई हाथों वाले स्वरूप में दिखाए जाने पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बहन मायावती के दो हाथ हैं तो उन्हें इतने हाथों वाला क्यों दिखाया जा रहा है.