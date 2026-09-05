छोड़िए किताबों का रट्टा ! यूपी का ऐसा सरकारी स्कूल,जहां बच्चे ख़ुद बनाते हैं ड्रोन और रोबोट, बलिया का 'जादुई' शिक्षक
विद्यार्थियों और अभिभावकों से गुरु दक्षिणा के रूप में डॉ. इफ्तिखार ने पेड़ लगाने को दी प्राथमिकता
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 5:50 PM IST|
Updated : September 5, 2026 at 6:28 PM IST
बलिया : शिक्षक दिवस के अवसर पर शुक्रवार को दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनपद के कला शिक्षक डॉ. इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026 से सम्मानित किया. सिकंदरपुर क्षेत्र के एक छोटे से गांव किकोढ़ा के रहने वाले डॉ. खान ने अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है. इस उपलब्धि से बलिया जिले के साथ-साथ सिकंदरपुर क्षेत्र में भी खुशी की लहर है.
शिक्षक परिवार में जन्मे डॉ. इफ्तिखार खान का जीवन संघर्ष और समर्पण की किसी प्रेरक कहानी से कम नहीं है. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हासिल की. बचपन से ही चित्रकला के प्रति उनका विशेष लगाव था. पढ़ाई के साथ-साथ उनकी कला प्रतिभा भी लगातार निखरती गई. आगे चलकर यही प्रतिभा उनके जीवन का उद्देश्य बन गई.
मा. राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी द्वारा आज नई दिल्ली में जनपद बलिया के जगदीशपुर स्थित राजकीय इण्टर कॉलेज बलिया के सम्मानित शिक्षक डॉ. इफ्तिखार खान जी को 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2026' से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक बधाई।— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) September 5, 2026
आपने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से… pic.twitter.com/LO2eiBS9NV
डॉ. इफ्तिखार ने उच्च शिक्षा के दौरान कला को अपना विषय बनाया और फाइन आर्ट्स में अध्ययन करते हुए आगे बढ़े. इसके बाद उन्होंने कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा हासिल की और शोध कार्य भी किया. उसके बाद साल 1998 में राजकीय इंटर कॉलेज, बलिया में कला शिक्षक के रूप में सेवा शुरू की, जहां उन्होंने विद्यार्थियों को केवल पाठ्यक्रम तक सीमित शिक्षा देने के बजाय उनकी छिपी प्रतिभाओं को पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य किया.
बच्चों को नि:शुल्क कला शिक्षा
डॉ. इफ्तिखार खान की सबसे खास पहल यह रही कि उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए भी कला शिक्षा के दरवाजे खोल दिए. लंबे समय से वह प्रत्येक रविवार बच्चों को अपने स्तर से नि:शुल्क कला प्रशिक्षण देते रहे हैं. उनके मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में बच्चों ने चित्रकला और कला के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है. उनका कहना है कि प्रतिभा किसी आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती. अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन और अवसर मिले तो वे अपनी प्रतिभा के दम पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.
गुरु दक्षिणा में मांगा पेड़
डॉ. खान की शिक्षा पद्धति में पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी शामिल रहा. विद्यार्थियों और अभिभावकों से गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने पेड़ लगाने को प्राथमिकता दी. कला शिक्षा, नि:शुल्क प्रशिक्षण और सामाजिक सरोकार के प्रति समर्पण के लिए उन्हें पहले भी समय-समय पर अनेक सम्मान मिल चुके हैं.
अमेठी में 45 शिक्षकों को किया गया सम्मानित
इधर अमेठी में शिक्षक दिवस के अवसर पर 45 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है. इसके लिए बेसिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में विकास भवन सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां उत्कृष्ट एवं नवाचारी कार्य करने वाले शिक्षकों को सम्मानित कर उनके योगदान को सराहा गया. इस दौरान जिलाधिकारी संजय चौहान ने कहा कि बदलते समय के साथ शिक्षकों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है. नई शिक्षा नीति के अनुरूप विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, नैतिक मूल्य और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करना शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है.
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