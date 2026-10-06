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अटल टनल पहुंचने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, माता हिडिंबा के भी करेंगी दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( ETV Bharat )

कुल्लू: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल दौरे के तहत मंगलवार को हेलीकॉप्टर के जरिए जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली पहुंचीं. राष्ट्रपति के मनाली पहुंचने को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रहीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर मनाली पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई. राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मनाली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. मनाली के सासे हेलीपैड से लेकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षाबलों की तैनाती रही.