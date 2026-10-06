अटल टनल पहुंचने वाली दूसरी राष्ट्रपति होंगी द्रौपदी मुर्मू, माता हिडिंबा के भी करेंगी दर्शन
मनाली पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुरक्षा के कड़े इंतजाम के साथ जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 4:15 PM IST
कुल्लू: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हिमाचल दौरे के तहत मंगलवार को हेलीकॉप्टर के जरिए जिला कुल्लू की पर्यटन नगरी मनाली पहुंचीं. राष्ट्रपति के मनाली पहुंचने को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट रहीं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर मनाली पहुंचते ही सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई. राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए मनाली में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे. मनाली के सासे हेलीपैड से लेकर राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थल तक सुरक्षाबलों की तैनाती रही.
राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए प्रशासन मुस्तैद
इसके अलावा राष्ट्रपति के काफिले के गुजरने वाले मार्ग पर भी विशेष निगरानी रखी गई. प्रशासन की ओर से यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए जरूरी इंतजाम किए गए. राष्ट्रपति के मनाली आगमन को लेकर स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भी खासा उत्साह देखने को मिला. हिमाचल के इस पर्यटन नगरी में राष्ट्रपति का दौरा सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. फिलहाल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मनाली पहुंचने के बाद प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और उनके निर्धारित कार्यक्रमों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी गई है.
कल अटल टनल की दीदार करेंगी राष्ट्रपति
बता दें कि द्रौपदी मुर्मू देश की दूसरी राष्ट्रपति होंगी जो टनल को निहारेंगी. राष्ट्रपति 7 अक्टूबर को अटल टनल रोहतांग होकर नॉर्थ पोर्टल पहुंचेंगी. इससे पहले जून 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परिवार के साथ अटल टनल रोहतांग और लाहौल की खूबसूरत वादियों का आनंद लिया था. अब करीब चार साल बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा हो रहा है. इसके लिए जिला प्रशासन, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया है. इसके अलावा राष्ट्रपति कल माता हिडिंबा के दर्शन करेंगी.
इसी साल एक बार रद्द हो चुका है अटल टनल का दौरा
गौरतलब है कि इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 29 अप्रैल 2026 को अटल टनल रोहतांग के दौरे पर आना था, लेकिन उस दौरान खराब मौसम के कारण अंतिम समय पर यह दौरा रद्द हो गया था. उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लाहौल के सिस्सू तक जाना था, लेकिन इस बार वह अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक ही जाएंगी.
President Droupadi Murmu graced the first convocation of AIIMS Bilaspur in Bilaspur, Himachal Pradesh. The President urged the students to serve in remote and underserved areas, with dedication, compassion and a strong sense of responsibility. She urged them to embrace sensitivity towards patients while striving for excellence in their profession.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 6, 2026
पहले AIIMS बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में की शिरकत
वहीं, आज राष्ट्रपति सबसे पहले बिलासपुर पहुंचीं और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की. इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने AIIMS के 92 डॉक्टरों और प्रशिक्षुओं को डिग्रियां प्रदान की. राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एम्स बिलासपुर के प्रथम बैच के उतीर्ण छात्रों, स्वर्ण पदक विजेताओं को बधाई दी. उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर का पहला बैच होना छात्रों के लिए अत्यंत गर्व और ऐतिहासिक क्षण है.