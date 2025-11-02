ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नैनीताल दौरा कल, जिलेभर में हाई अलर्ट, 3-4 नवंबर को नो फ्लाई जोन

राजभवन में रात्रि प्रवास कर राष्ट्रपति मुर्मू 4 नवंबर को सुबह राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास समारोह में प्रतिभाग करेंगी. इसके बाद बाद वे नीम करौली बाबा आश्रम कैंची धाम जाएंगी. जहां नीम करौली बाबा आश्रम के दर्शन करेंगी. फिर उसके बाद वे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल पहुंचेंगी.

नैनीताल अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर से 4 नवंबर तक दो दिवसीय नैनीताल प्रवास और भ्रमण पर पहुंच रही हैं. 3 नवंबर को शाम जीटीसी हेलीपैड देहरादून से रवाना होकर आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगी. जहां से राजभवन नैनीताल के लिए प्रस्थान करेंगी. राजभवन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति राजभवन नैनीताल की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रतिभाग करेंगी.

3 और 4 नवंबर को नो फ्लाई जोन रहेगा नैनीताल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर 3 और 4 नवंबर को नैनीताल जिला नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. इन दो दिनों के दौरान जिले में किसी भी प्रकार का ड्रोन या पैराग्लाइडिंग उड़ाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

नैनीताल: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दो दिवसीय कार्यक्रम के तहत सरोवर नगरी नैनीताल पहुंच रही हैं. जिसके तहत वे कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. साथ ही कैंची धाम जाकर नीम करौली बाबा के दर्शन करेंगी. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नैनीताल दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट पर हैं. पुलिस प्रशासन ने पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है.

कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह करेंगी प्रतिभाग: वहीं, दोपहर में राष्ट्रपति मुर्मू कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी. कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद राजभवन नैनीताल पहुंचेंगी. फिर वे हल्द्वानी पहुंचेंगी, जहां से बरेली के लिए प्रस्थान करेंगी‌. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं.

हल्द्वानी से लेकर नैनीताल तक पुलिस, LIU (लोकल इंटेलिजेंस यूनिट), इंटेलिजेंस ब्यूरो, डॉग स्क्वाड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को सतर्क मोड पर रखा गया है. पुलिस प्रशासन की टीमें लगातार होटलों, लॉज, बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही हैं.

नैनीताल में चप्पा-चप्पा छान रहा डॉग और बम डिस्पोजल स्क्वाड (फोटोे सोर्स- ETV Bharat)

नैनीताल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी के निर्देश पर सभी थाना-चौकियों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है. शहर के प्रमुख प्रवेश मार्गों, पार्किंग स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की जांच की जा रही है. हल्द्वानी में रोजाना चप्पे-चप्पे पर पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है.

नैनीताल में रूट डायवर्जन प्लान जारी: वहीं, नैनीताल में सुरक्षा को देखते हुए रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है. राजभवन, कैंची धाम और कुमाऊं विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्रों में 3 और 4 नवंबर को आम वाहनों का प्रवेश सीमित रहेगा. वहीं, इंटेलिजेंस एस नग्याल ने कहा कि वीवीआईपी कार्यक्रमों के दौरान पूर्व में हुई गलतियों से सबक लेते हुए इस बार विशेष सतर्कता बरती जाएगी. ताकि, किसी भी तरह की चूक न हो.

वाहनों की चेंकिंग (फोटोे सोर्स- ETV Bharat)

"राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाओं की लगातार निगरानी की जा रही है. सुरक्षा बलों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. वीवीआईपी के दौरे को लेकर पूरे जिले में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और रूट डायवर्जन प्लान लागू कर दिया गया है. जनता से अपील है कि सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें."- मंजूनाथ टीसी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का उत्तराखंड दौरा-

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 से 4 नवंबर तक उत्तराखंड दौरे पर हैं. 2 नवंबर को राष्ट्रपति हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल हुईं. 3 नवंबर को राष्ट्रपति मुर्मू उत्तराखंड की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी. उसी दिन राष्ट्रपति नैनीताल स्थित राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी. 4 नवंबर को राष्ट्रपति कैंची धाम स्थित नीम करौली बाबा के आश्रम जाएंगी. दिल्ली लौटने से पहले राष्ट्रपति नैनीताल स्थित कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी.

"राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला मुख्यालय से 1,500 पुलिस बल नैनीताल में तैनात किया गया है. साथ ही प्रशासन ने एसडीएम, सेक्टर मजिस्ट्रेट और वन कर्मियों की भी तैनाती की है. ट्रैफिक के लिए वैकल्पिक मार्ग तय करते हुए डायवर्जन प्लान भी जारी कर दिया गया है."-रिद्धिम अग्रवाल, आईजी कुमाऊं

