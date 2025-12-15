ETV Bharat / state

NIT जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, अलर्ट मोड में प्रशासन

सरायकेला: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आगामी 29 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. राष्ट्रपति के इस प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं. सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, साफ-सफाई और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की लगातार समीक्षा की जा रही है, ताकि कोई कमी न रहे.

कार्यक्रम को मद्देनजर रखते हुए सरायकेला उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह और एसपी मुकेश लुनायत सहित तमाम वरीय प्रशासनिक पदाधिकारी सोमवार को कार्यक्रम स्थल पहुंचे. इस दौरान अधिकारियों ने एनआईटी परिसर का सघन निरीक्षण किया. इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल की तैयारियों का जायजा लिया और संस्थान प्रबंधन तथा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

जानकारी देते एनआईटी निदेशक और डीसी (ईटीवी भारत)



राष्ट्रपति 1 घंटे रहेंगी, 1000 छात्रों को मिलेगी डिग्री

​एनआईटी के निदेशक प्रोफेसर गौतम सूत्रधार ने बताया कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम लगभग एक घंटे तक चलेगा. इस दौरान वह अपना संबोधन देंगी और बीटेक तथा एमटेक की एक-एक छात्रा को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी. इस भव्य समारोह में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री सहित कई गणमान्य व्यक्तियों को भी आमंत्रित किया गया है. दीक्षांत समारोह में लगभग 1000 छात्र-छात्राओं के बीच डिग्रियां वितरित की जाएंगी.