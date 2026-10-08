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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारी, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक,जारी हुए दिशा निर्देश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित छत्तीसगढ़ प्रवास की तैयारियों को लेकर मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में समीक्षा बैठक हुई. आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 22 अक्टूबर से 23 अक्टूबर 2026 तक रायपुर एवं जगदलपुर (बस्तर) का प्रवास प्रस्तावित है.मुख्य सचिव ने अधिकारियों को राष्ट्रपति के प्रवास के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, प्रोटोकॉल, आवास, स्वास्थ्य सुविधा और परिवहन के सभी इंतजाम निर्धारित मापदंडों के अनुरूप सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. राष्ट्रपति के संपूर्ण प्रवास कार्यक्रमों के लिए संस्कृति विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है.

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