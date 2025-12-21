राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को आएंगी झारखंड, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों में जुटा प्रशासन
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 दिसंबर को झारखंड दौरे पर रहेंगी. इसे लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है.
जमशेदपुरः भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. विशेषकर सड़क मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है. जमशेदपुर के एसएसपी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा की सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और सड़क किनारे भवनों की स्क्रीनिंग की जा रही है.
जमशेदपुर और सरायकेला का दौरा करेंगी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जमशेदपुर में पहली बार आगमन हो रहा है. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. आपको बता दें कि राष्ट्रपति 29 दिसंबर 2025 को झारखंड दौरे पर हैं. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के करनडीह जाहेर स्थान के अलावा सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर NIT में भी जाएंगी.
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जा रही हैं व्यापक तैयारियां
जमशेदपुर सोनारी एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पहुंचेंगी. उसके बाद निर्धारित कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सोनारी एयरपोर्ट से करनडीह जाहेर स्थान और करनडीह से आदित्यपुर NIT तक मार्ग को पूरी तरह दुरुस्त किया जा रहा है. राष्ट्रपति के आगमन से प्रस्थान तक सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो, इसे लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं.
भवन, फ्लैट्स और अन्य स्थानों की चल रही स्क्रीनिंग
पूर्वी सिंहभूम जिला के एसएसपी पीयूष पांडेय ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन पर प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाएगा. राज्य पुलिस मुख्यालय से अतिरिक्त बल की मांग की गई है. सोनारी से करनडीह तक चप्पे-चप्पे तक फोर्स की तैनाती रहेगी. यातायात में कोई परेशानी न हो इसे लेकर रूट चार्ट बनाया गया है. सोनारी से कार्यक्रम स्थल तक रूट में जितने भी भवन, फ्लैट्स या अन्य व्यवस्था है, सभी की स्क्रीनिंग की जा रही है. सुरक्षा की सभी एजेंसियां अलर्ट पर हैं.
