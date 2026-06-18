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21 जून को छावनी बनेगा जबलपुर, राष्ट्रपति दौरा और NEET एग्जाम एक साथ, कैसे पहुंचेगे छात्र

जबलपुर में 21 जून को राष्ट्रपति का दौरा, जहां द्रौपदी मुर्मू का दौरा वहीं 6 सेंटर, पुलिस की हाईटेक व्यवस्था. विश्वजीत सिंह राजपूत की रिपोर्ट.

president droupadi murmu
राष्ट्रपति दौरा और NEET एग्जाम एक साथ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 1:07 PM IST

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जबलपुर: संस्कारधानी जबलपुर में 21 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और इसी दिन नीट परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम है. जिस क्षेत्र में राष्ट्रपति का दौरा है इस क्षेत्र में नीट परीक्षा के 6 बड़े केंद्र हैं. ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की सुरक्षा और छात्र-छात्राओं को परीक्षा स्थल तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाना जबलपुर पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है. प्रशासन का कहना है सब कुछ ठीक रहेगा लेकिन जिन परीक्षार्थियों को परीक्षा देना है उन्हें इस मामले में पहले से ही सतर्क रहना होगा.

योग दिवस पर जबलपुर आएंगी राष्ट्रपति
21 जून रविवार को जबलपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं. 21 जून को योग दिवस है और इत्तेफाक से इसी दिन नीट परीक्षा का एंट्रेंस एग्जाम है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम जबलपुर के सिविल लाइंस इलाके में है. यहां वे सुबह गैरिसन मैदान में योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी. इसी कार्यक्रम में 4000 बच्चे योग भी करेंगे. राष्ट्रपति द्रोपति मुर्मू इसके बाद जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में होने वाले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी.

21 जून को होगी जबलपुर पुलिस की अग्निपरीक्षा (ETV Bharat)

विश्वविद्यालय परिसर को नो फ्लाई जोन घोषित
20 जून की रात 10:00 बजे से लेकर 21 जून की रात 10:00 बजे तक गैरिसन मैदान से लेकर विश्वविद्यालय परिसर को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है. राष्ट्रपति की सुरक्षा के चलती इन सड़कों पर लोगों की आने-जाने पर रोक रहेगी. आसपास की होटल में रुकने वाले लोगों की जांच की जाएगी.

इसी दिन नीट एंट्रेंस परीक्षा
जबलपुर के पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय का कहना है कि, ''हमने ऐसी व्यवस्था की है कि राष्ट्रपति की सुरक्षा में कोई खामी न हो. लेकिन ठीक इसी दिन दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 तक नीट परीक्षा का पेपर है. इस परीक्षा में शामिल होने के लिए केवल जबलपुर में 10000 से ज्यादा छात्र-छात्राएं आएंगे, इनके साथ में उनके परिजन भी जबलपुर पहुंचेंगे. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के आसपास छह परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं.''

इनमें केंद्रीय विद्यालय, सीएमएम शासकीय विज्ञान महाविद्यालय, महाकौशल कॉलेज, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पीडीएम भारत सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पन और विनिर्माण संस्थान ट्रिपल आईटीएम और स्टेट इंस्टिट्यूट ऑफ़ होटल मैनेजमेंट. यह सभी केंद्र विश्वविद्यालय को जाने वाली रोड पर ही हैं. ऐसी स्थिति में बाहर से आने वाले छात्र-छात्राओं को होटल में रुकने में और अपने सेंटर तक पहुंचने में उसी रास्ते का इस्तेमाल करना है जिस रास्ते से राष्ट्रपति का काफिला गुजरना है.

president droupadi murmu
21 जून को छावनी बनेगा जबलपुर (ETV Bharat)

जबलपुर पुलिस ने की खास व्यवस्थाएं
जबलपुर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय का दावा है कि, ''हमने छात्र-छात्राओं की मदद के लिए कई विशेष व्यवस्थाएं की हैं और किसी भी छात्र-छात्रा को अपने सेंटर तक पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं होगी. लेकिन इसके लिए सभी को अपनी आइडेंटी कार्ड साथ में रखने होंगे.''

NEET exam center jabalpur
जहां द्रौपदी मुर्मू का दौरा वहीं 6 एग्जाम सेंटर (ETV Bharat)

ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी डायवर्ट
प्रशासन का कहना है कि, उन्होंने कुछ बसों की व्यवस्था भी की है. पैंटीनाका क्षेत्र में एक बस रहेगी जिससे जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को उनके सेंटर्स तक पहुंचा जा सकेगा. क्योंकि इस बार कुछ सेंटर शहर से काफी दूर बनाए गए हैं. जिनमें एकलव्य विद्यालय शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है और श्रमोदय विद्यालय शहर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है. यदि इन विद्यालयों में किसी नीट परीक्षा की केंद्र बनाया गया है तो उसे 12:00 बजे पेटी नाका चौराहे से बस मिल सकती है.

दरअसल, ट्रिपल आईटीएम और होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर है. इस पूरे इलाके में रहने और रुकने के लिए कोई होटल नहीं है. इस सड़क पर जाने के लिए ऑटो से ही परीक्षार्थी अपने सेंटर तक पहुंच पाएगा, लेकिन राष्ट्रपति की सुरक्षा व्यवस्था के चलते यदि पुलिस ने ऑटो के संचालक पर रोक लगा दी, तब फिर छात्र-छात्राएं क्या करेंगे यह एक बड़ा संकट है.

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