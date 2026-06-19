5 मिनट का समय...200 उम्मीदवार, राष्ट्रपति के हाथों डिग्री-मेडल न मिलने से छात्र मायूस
जबलपुर में विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति, रिहर्सल के दौरान छात्रों का हंगामा, हमें भी राष्ट्रपति के हाथों चाहिए डिग्री.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 3:38 PM IST
जबलपुर: रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 21 जून को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं. लेकिन जबलपुर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट छात्र-छात्राएं इस बात से दुखी हैं कि उन्हें राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल नहीं मिल पाएगा. क्योंकि 200 में से मात्र 20 छात्रों का ही चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया है. क्योंकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में उपाधि और मेडल चयन के लिए केवल 5 मिनट का समय है.
मायूस छात्र-छात्राओं ने यूनिवर्सिटी में हंगामा मचाया
जबलपुर की रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में 21 जून को दीक्षांत समारोह है. इस दीक्षांत समारोह में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं. इस कार्यक्रम में जिन छात्रों ने पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं, उन्हें राष्ट्रपति के हाथों गोल्ड मेडल दिए जाएंगे. शुरुआत में यह संख्या 200 के करीब पहुंच गई थी, जिसमें एचडी की डिग्री करने वाले छात्र और अलग-अलग परीक्षाओं में अव्वल आने वाले छात्रों को राष्ट्रपति के हाथों डिग्री सौंपी जानी थी. इसके साथ ही मेडल पहनाये जाने थे.
200 में से केवल 20 छात्रों को किया चयनित
राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान आई ब्लू बुक में यह स्पष्ट है कि, राष्ट्रपति मात्र 5 मिनट ही मेडल और उपाधि का वितरण करेगी. 5 मिनट में 200 छात्र-छात्राओं को डिग्री और मेडल नहीं बनते जा सकते. रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के प्रशासन ने 200 में से मात्र 20 छात्र-छात्राओं को चयनित किया है, जिन्हें डिग्री और मेडल दिए जाएंगे इसकी वजह से असंतोष फैला.
राष्ट्रपति के हाथों मेडल और डिग्री की लालसा में जब छात्र-छात्राएं यूनिवर्सिटी पहुंचे और रिहर्सल में शामिल हुए, तब उन्हें पता लगा कि वह केवल भीड़ का हिस्सा है उन्हें राष्ट्रपति के हाथों डिग्री और मेडल नहीं मिलने वाले तो छात्र-छात्राओं ने हंगामा मचा दिया.
छात्र बोले-हमें भी राष्ट्रपति के हाथों चाहिए डग्री
डॉ. दिव्या चौबे ने पीएचडी की डिग्री हासिल की है और उन्हें उम्मीद थी कि राष्ट्रपति के हाथों उन्हें यह डिग्री मिलेगी. लेकिन जब भी इसी उम्मीद से यूनिवर्सिटी पहुंची तो उन्हें बताया गया कि आपको केवल पीछे खड़े होना है आप मंच तक नहीं पहुंच पाएंगे और आपको राष्ट्रपति के हाथों डिग्री नहीं मिलेगी. इसी तरह के दूसरे कई छात्र थे तब हंगामा मच गया और छात्र-छात्राओं ने कहा कि वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे.
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नियम के खिलाफ नहीं जा सकते: प्रभारी प्रोफेसर
दीक्षांत समारोह के प्रभारी प्रोफेसर एसएस संधू का कहना है कि, ''राष्ट्रपति के कार्यक्रम की एक मर्यादा होती है. जो कार्यक्रम तय होकर आता है उसके अलावा हम उसमें नया कुछ भी नहीं जोड़ सकते. इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम सभी छात्र-छात्राओं को स्टेज तक नहीं ले जा पाएंगे.''
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की रिहर्सल पूरी हो गई है. लेकिन छात्र-छात्राओं के विरोध को यूनिवर्सिटी प्रशासन कैसे कम करेगा यह एक बड़ी चुनौती है. कहीं ऐसा ना हो कि इनमें से कोई छात्र या छात्र राष्ट्रपति के कार्यक्रम में व्यवधान डाल दे. इसलिए अब कार्यक्रम के आयोजकों को हर कदम फूंक-फूंक कर रखना पड़ रहा है.