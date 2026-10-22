1 नवंबर को पानीपत आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ज्ञान मानसरोवर में होगा भव्य समारोह, 26 अक्टूबर तक पूरी होंगी तैयारियां
हरियाणा दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पानीपत आएंगी. राष्ट्रपति के आगमन पर ज्ञान मानसरोवर में भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा.
Published : October 22, 2026 at 4:15 PM IST
पानीपत: हरियाणा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित पानीपत दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. राष्ट्रपति 1 नवंबर को थिराना स्थित ब्रह्माकुमारीज के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में आयोजित विशेष समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
26 अक्टूबर तक पूरी होंगी सभी तैयारियां: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने सभी विभागों को 26 अक्टूबर तक अपने-अपने कार्य पूरे करने के निर्देश दिए. राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए हेलीपैड तैयार करवाए जा रहे हैं. इसके अलावा पेयजल, चिकित्सा सुविधाओं और आपातकालीन सेवाओं की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है.
सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: प्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं. एंबुलेंस और दमकल विभाग को किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि, "राष्ट्रपति के आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है. सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं."
ब्रह्माकुमारीज की गोल्डन जुबली पर विशेष समारोह: ज्ञान मानसरोवर के निदेशक भारत भूषण के अनुसार, ब्रह्माकुमारीज की ईश्वरीय सेवा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. समारोह का विषय 'विकसित भारत का संकल्प – ग्राम उत्थान से राष्ट्र उत्थान' रखा गया है.
ग्राम उत्थान के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग प्रस्तावित: समारोह के दौरान गांवों के विकास से जुड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग प्रस्तावित है. इस पहल का उद्देश्य गांवों को नशामुक्त बनाना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और लोगों में दैवीय गुणों का विकास कर आपसी विवादों को कम करना है. आयोजकों की ओर से राष्ट्रपति भवन में इस प्रोजेक्ट से जुड़े चार भाइयों और चार बहनों को सम्मानित करने का अनुरोध भी किया गया है.
राज्यपाल और मुख्यमंत्री के शामिल होने की संभावना: कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के भी शामिल होने की संभावना है. राष्ट्रपति के दौरे को जिले के लिए महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है. प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों को समय पर पूरा करने के साथ आयोजन स्थल और आसपास के क्षेत्रों में जरूरी सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. ज्ञान मानसरोवर में होने वाला यह समारोह ग्राम उत्थान के माध्यम से विकसित भारत का संदेश देने पर केंद्रित रहेगा.
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