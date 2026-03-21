ETV Bharat / state

आज गोवर्धन की परिक्रमा करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें शेड्यूल

वृंदावन में गिर्राज महाराज गोवर्धन गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी.

GOVARDHAN PARIKRAMA
धार्मिक यात्रा पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 7:28 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुरा: राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अपने धार्मिक यात्रा पर तीन दिवसीय गुरुवार की शाम को कान्हा की नगरी पहुंची हैं. आज शनिवार को वो गिर्राज महाराज गोवर्धन गिरिराज पर्वत की 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाने के लिए पहुंचेंगी.

प्रेसिडेंट के कार्यक्रम के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं. इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भी मौजूद रहेंगे.

राष्ट्रपति आज गोवर्धन की परिक्रमा लगाने जाएंगी

देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अपने तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर है शनिवार को राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के रेडिसन होटल से सुबह 8:40 पर गोवर्धन के लिए रवाना होगा. सुबह 9:00 बजे गोवर्धन के दानघाटी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी.

राष्ट्रपति 9:10 पर राष्ट्रपति गोवर्धन के डांग घाटी से गिर्राज पर्वत 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोल्फ कार्ट से लगाएंगी. करीब एक घंटा 10 मिनट का समय लगने के बाद राष्ट्रपति दीपदान और पूजा अर्चना दानघाटी मंदिर पर की जाएगी.

परिक्रमा समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति का काफिला हेलीपैड के लिए रवाना होगा गोवर्धन चौराहे के पास बने नियर ब्राह्मण चौराहा से हेलीकॉप्टर से रवाना होगी राष्ट्रपति.

सुरक्षा के व्यापक इंतजाम

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं राष्ट्रपति का काफिला सुबह 8:00 बजे वृंदावन रेडिसन होटल से आगरा दिल्ली राजमार्ग होते हुए गोवर्धन के लिए रवाना होगा. चप्पे-चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, तो वहीं मंदिर प्रांगण से लेकर परिक्रमा मार्ग में भी सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम रखे गए हैं.

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर मथुरा जनपद में जो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है.

शुक्रवार की शाम वात्सल्य ग्राम पहुंची थीं राष्ट्रपति

राम मंदिर आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा के आश्रम वत्सल में शुक्रवार की शाम को राष्ट्रपति का आगमन हुआ. साध्वी और छोटे बच्चों ने राष्ट्रपति का भव्य स्वागत किया.

बता दें कि शुक्रवार की शाम को करीब 5:30 पर राष्ट्रपति मुर्मू वात्सल्य ग्राम पहुंची और पूरा वात्सल्य परिसर देखने के लिए साध्वी ऋतंभरा मौजूद रहीं. वात्सल्य की छात्राओं ने वॉल पेंटिंग और राष्ट्रपति से मुलाकात की राष्ट्रपति ने वात्सल्य ग्राम को देखकर साध्वी ऋतंभरा की सराहना करते हुए कहा देश के लिए बच्चों की परवरिश और अनाथ बच्चों को नहीं रहा दिखाने के लिए बहुत बड़ा योगदान निभा रही हैं आप.

राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू अपनी तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर गुरुवार की शाम को मथुरा पहुंचने के बाद मथुरा वृंदावन और गोवर्धन के दर्शन किए हैं इस्कॉन मंदिर प्रेम मंदिर नीम करोली बाबा आश्रम उड़िया बाबा मंदिर वात्सल्य ग्राम और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के साथ भक्ति का माहौल जनपद में रखा गया. धार्मिक यात्रा पर अनुभूति देखकर राष्ट्रपति प्रसन्न हैं.

TAGGED:

PRESIDENT GOVERDHAN PARIKARMA
PRESIDENT DROUPADI MURMU
गोवर्धन की परिक्रमा
मथुरा में राष्ट्रपति
GOVARDHAN PARIKRAMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.