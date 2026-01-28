ETV Bharat / state

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ का जिक्र, कहा- खत्म हो रहे नक्सलवाद से विकास को मिली रफ्तार

संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हथियार छोड़ चुके नक्सलियों का जीवन पटरी पर लौट रहा है.

संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में छत्तीसगढ़ का जिक्र (Sansad TV)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 3:16 PM IST

रायपुर/दिल्ली: लोकसभा के बजट सत्र की शुरुआत संसद के संयुक्त सत्र से हुई. इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया. उन्होंने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ का भी जिक्र किया. कहा कि माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अब तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है, खासकर छत्तीसगढ़ में.

संसद के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित किया (Sansad TV)

छत्तीसगढ़ में 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण

राष्ट्रपति ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2000 से अधिक लोग माओवाद का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण कर चुके हैं. इसके चलते नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति का माहौल बना है और विकास की नई नींव रखी जा रही है. इस बदलाव से लोगों के जीवन में नई उम्मीद और बेहतर भविष्य की किरण दिखाई दे रही है.

126 जिलों से सिमटकर 8 जिलों तक रह गया नक्सलवाद

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि एक समय देश के 126 जिले नक्सल हिंसा से प्रभावित थे, जहां डर और असुरक्षा का माहौल था. आज सरकार और सुरक्षा बलों की रणनीतिक कार्रवाई के कारण यह संख्या घटकर सिर्फ 8 जिलों तक रह गई है. इनमें से भी केवल 3 जिले गंभीर रूप से प्रभावित हैं.

माओवादी विचारधारा ने कई पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया. इसका सबसे ज्यादा असर युवाओं, आदिवासी और दलित समुदायों पर पड़ा. लेकिन अब हालात बदल रहे हैं और लोग मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं. सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि आत्मसमर्पण करने वाले लोगों का जीवन फिर से पटरी पर लौटे.- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने जमीनी बदलाव के उदाहरण भी साझा किए

बीजापुर के एक गांव में 26 साल बाद बस सेवा शुरू हुई, जिसे लोगों ने उत्सव की तरह मनाया.

बस्तर ओलंपिक में बड़ी संख्या में युवा भाग ले रहे हैं.

हथियार छोड़ चुके लोग अब जगदलपुर के “पंडुम कैफे” जैसे स्थानों पर रोजगार पा रहे हैं.

31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य

राष्ट्रपति ने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब देश से आतंकवाद पूरी तरह समाप्त हो जाएगा. केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ सरकार ने मिलकर 31 मार्च 2026 तक राज्य से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य तय किया है. इसके लिए पहले से ही ठोस रणनीति और कार्ययोजना पर काम किया जा रहा है.

