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राष्ट्रपति का शिमला दौरा: ट्रैफिक के लिए पुलिस का खास प्लान, चप्पे-चप्पे पर रहेगी पैनी नजर

कुछ मार्गों पर अस्थायी यातायात प्रतिबंध या वैकल्पिक मार्ग लागू किए जा सकते हैं ( ETV Bharat )

शिमला: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित शिमला दौरे को लेकर जिला पुलिस ने व्यापक सुरक्षा और यातायात प्रबंध किए हैं. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि राष्ट्रपति का दौरा सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके. केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के समन्वय से तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है. विभिन्न स्थानों पर 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है. एसएसपी गौरव सिंह ने बताया कि जिला पुलिस के अनुसार एंटी-सैबोटाज जांच, प्रवेश नियंत्रण, निगरानी, रूट सुरक्षा और आपात स्थिति से निपटने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. सुरक्षा व्यवस्था के तहत संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि दौरे के दौरान कोई स्थायी ट्रैफिक प्रतिबंध लागू नहीं किए गए हैं. आम नागरिक, पर्यटक और दैनिक यात्री सामान्य रूप से यात्रा कर सकेंगे. हालांकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान कुछ मार्गों पर अस्थायी यातायात प्रतिबंध या वैकल्पिक मार्ग लागू किए जा सकते हैं. इस दौरान थोड़े समय के लिए वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया जाएगा और भारी वाहनों के लिए डायवर्जन भी किया जा सकता है. पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील जिला पुलिस ने आम नागरिकों से यात्रा पहले से योजना बनाकर करने और पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है. साथ ही चिन्हित मार्गों पर सड़क किनारे या अनधिकृत पार्किंग न करने को कहा गया है. पुलिस ने बताया कि एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आपात सेवाएं प्रभावित न हों.