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राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा: शिमला में हाई अलर्ट, 1 हजार पुलिसकर्मी सुरक्षा में रहेंगे तैनात, पर्यटकों और आम जनता के लिए एडवाइजरी जारी

राष्ट्रपति दौरे को लेकर शिमला में हाई अलर्ट ( SHIMLA POLICE )

शिमला: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे को लेकर राजधानी शिमला में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. पूरे शहर में 1000 पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी और प्रशासन ने ट्रैफिक व आम जनता के लिए विशेष व्यवस्था की है. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए शिमला में हाई अलर्ट घोषित किया गया है. वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान ट्रैफिक भी आधा घंटा पहले रोका जाएगा, जिससे आम लोगों और पर्यटकों को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. डीआईजी अंजुम आरा ने बताया कि पूरे दौरे के लिए विस्तृत सुरक्षा प्लान तैयार किया गया है. करीब 1000 पुलिस जवान शहर के अलग-अलग हिस्सों में तैनात रहेंगे. पूरे शहर को तीन सेक्टर में बांटा गया है. एएसपी, डीएसपी और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सेक्टर इंचार्ज बनाए गए हैं. इसके अलावा सीआईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं. वीआईपी मूवमेंट के दौरान सुरक्षा और सख्त रहेगी, जबकि सामान्य समय में लोगों को राहत देने की कोशिश की जाएगी. आम जनता और पर्यटकों के लिए एडवाइजरी वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान शहर का ट्रैफिक करीब आधा घंटा पहले रोक दिया जाएगा. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलें. ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए कम भीड़ वाले मार्गों का उपयोग किया जाएगा. पर्यटकों को भी आश्वस्त किया गया है कि उनके सफर में कोई बड़ी बाधा नहीं आने दी जाएगी, लेकिन अनावश्यक पार्किंग से बचने और ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है. शहर में ऐसी रहेगी सुरक्षा व्यवस्था पुलिस ने ढली से संजौली होते नवबहार तक सड़क के किनारे अवैध रूप से पार्क गाड़ियों को हटाया है.

शोघी से टूटीकंडी राजमार्ग पर तारादेवी से क्रॉसिंग तक और नालागढ़-शिमला मार्ग पर भी कैंची मोड़ से लेकर बालूगंज तक सड़कों के किनारे खड़े वाहनों को भी हटा दिया गया हैय

वाहन मालिकों को सूचित किया जा रहा है कि वाहन सड़कों से हटाकर अन्य स्थान पर पार्क कर दें.

इसके अलावा, रिट्रीट, तारा देवी, संकट मोचन मंदिर, माल रोड और राजभवन के आसपास भी सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है.

राष्ट्रपति के दौरे में असामाजिक एवं किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधियों पर सेना के शूटरों एवं स्पेशल कमांडो टीम की भी पूरी निगरानी की जा रही है.

हिमाचल प्रदेश पुलिस मुख्यालय की ओर से सुरक्षा के लिए पुलिस ने कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी तैनात किया है.