राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटीं
राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा 27 अप्रैल से 1 मई तक निर्धारित था. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 1, 2026 at 2:44 PM IST
शिमला: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल प्रदेश के अपने 5 दिवसीय दौरे को पूरा कर शुक्रवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. पहले यह दौरा 6 दिनों के लिए प्रस्तावित था, लेकिन बाद में इसे 5 दिन कर दिया गया था. इस दौरान कई अहम कार्यक्रम हुए, हालांकि खराब मौसम के कारण कुछ आयोजनों में बदलाव भी करना पड़ा.
अंतिम दिन ARTRAC का दौरा
दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने शिमला स्थित आर्मी ट्रेनिंग कमांड (ARTRAC) का दौरा किया. यहां उन्होंने सेना की प्रशिक्षण गतिविधियों का जायजा लिया. लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र सिंह ने उन्हें भारतीय सेना की ट्रेनिंग पॉलिसी, आधुनिकीकरण और क्षमता निर्माण से जुड़े प्रयासों की विस्तृत जानकारी दी. इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भी मौजूद रहे.
अनाडेल से दिल्ली के लिए रवाना
ARTRAC दौरे के बाद राष्ट्रपति अनाडेल हेलीपैड पहुंचीं, जहां से वे दिल्ली के लिए रवाना हो गईं. उन्हें विदाई देने के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्य सचिव संजय गुप्ता और डीजीपी अशोक तिवारी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. पूरे दौरे के दौरान प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय रहीं.
'एट होम' कार्यक्रम में जुटे VVIP
गुरुवार को राष्ट्रपति ने शिमला के छराबड़ा स्थित रिट्रीट में 'एट होम' कार्यक्रम का आयोजन भी किया. इस कार्यक्रम में प्रदेश के कई बड़े नेता और अधिकारी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन हुआ, जिससे माहौल देशभक्ति से भर गया.
मौसम ने बदले कार्यक्रम
खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति के दो प्रमुख कार्यक्रम भी रद्द करने पड़े. 29 अप्रैल को प्रस्तावित अटल टनल रोहतांग और सिस्सू दौरा सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया. इसके बाद 30 अप्रैल को पालमपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का कार्यक्रम भी स्थगित करना पड़ा. हालांकि, राष्ट्रपति ने इस कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया. बता दें कि राष्ट्रपति का हिमाचल दौरा 27 अप्रैल से 1 मई तक निर्धारित था. इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में भाग लिया. हालांकि खराब मौसम के चलते राष्ट्रपति का कार्यक्रम दो बार प्रभावित हुआ. इसके बावजूद सभी प्रमुख कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया.
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