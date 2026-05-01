ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 दिवसीय हिमाचल दौरे के बाद वापस दिल्ली लौटीं

हिमाचल दौरे के बाद दिल्ली रवाना हुईं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( DIPR )