कूनो पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सोमवार को चीता सफारी के बाद लेंगी प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंची. यहां रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह करेंगी चीता सफारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 9:37 PM IST
श्योपुर: देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार की शाम श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंची. राष्ट्रपति का विशेष हेलीकाप्टर कूनो नेशनल पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा. राष्ट्रपति के आगमन पर मध्य प्रदेश शासन की ओर से नामित मिनिस्टर इन वेटिंग नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री और श्योपुर जिले के प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने उनकी अगवानी की. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर कूनो नेशनल पार्क और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.
जबलपुर से ग्वालियर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु रविवार को जबलपुर से वायुसेना के विमान से दोपहर करीब 2.40 बजे ग्वालियर वायुसेना के एयरबेस महाराजपुरा पर पहुचीं थीं. यहां मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल भी उनके साथ ही आए थे. उनके स्वागत के लिए एयरबेस पर मंत्री नारायण सिंह कुशवाह, मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाह और ग्वालियर महापौर शोभा सतीश सिकरवार के साथ पुलिस और प्रधासन के आला अधिकारी मौजूद रहे.
ग्वालियर से श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क पहुंची राष्ट्रपति
जैसा कि राष्ट्रपति का यह पूर्व निर्धारित तय कार्यक्रम था. ऐसे में ग्वालियर उनका ट्रांजिट विजिट था. जिसके तहत वे कुछ देर यहां ठहरकर राज्यपाल मंगुभाई पटेल के साथ ही वायुसेना के हेलीकॉप्टर से श्योपुर जिले के कूनो राष्ट्रीय अभयारण्य के लिये रवाना हो गईं.
ग्वालियर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर शाम करीब 4 बजे कूनो नेशनल पार्क स्थित हेलीपैड पर उतरा. राष्ट्रपति के आगमन पर प्रभारी मंत्री राकेश शुक्ला ने उनका स्वागत किया. सुरक्षा और प्रोटोकॉल के चलते व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यहां राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुईं. इसके बाद रात्रि विश्राम भी कूनो में ही करेंगी.
सोमवार को करेंगी चीता सफारी
सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कूनो नेशनल पार्क में चीता सफारी करेंगी और चीता संरक्षण परियोजना से जुड़े अधिकारियों, चीता मित्रों और मॉनिटरिंग टीम से मुलाकात भी करेंगी. इस दौरान राष्ट्रपति को कूनो नेशनल पार्क में चीतों के संरक्षण और प्रबंधन से जुड़ी गतिविधियों की जानकारी भी दी जाएगी.
हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कूनो
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर पूरे क्षेत्र को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है. करीब 1200 पुलिस जवान और 50 राजपत्रित अधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था में लगाया गया है. राष्ट्रपति के कार्यक्रम स्थलों और आवागमन मार्गों पर सुरक्षा जवान चप्पे-चप्पे पर तैनात हैं.
- अपने समाज के पीछे छूट गए लोगों के लिए काम करें शिक्षित आदिवासी, जबलपुर में बोलीं राष्ट्रपति
- ग्वालियर से कूनो के लिए उड़ान भरेंगी राष्ट्रपति मुर्मू, चीता ज्वाला की 3 पीढ़ियों का करेंगी दीदार
- कूनो में चीते निहारेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 1200 जवानों के साथ सुरक्षा घेरे में इलाका
सोमवार सुबह वापस एयरबेस लौटेंगी राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को सुबह 10.40 बजे श्योपुर के कार्यक्रमों के बाद सेना के हेलीकॉप्टर से कूनो से ग्वालियर में वायुसेना के एयरबेस महाराजपुरा आएंगी. यहां कुछ देर रुकने के बाद वे ग्वालियर से वायुसेना के विमान से नई दिल्ली के लिये रवाना हो जाएंगी. ग्वालियर से रवाना होने के साथ ही महामहिम राष्ट्रपति के 5 दिवसीय मध्य प्रदेश दौरे का भी समापन हो जाएगा.