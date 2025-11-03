ETV Bharat / state

नैनीताल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजभवन के लिए हुईं रवाना, इन कार्यक्रमों में होंगी शामिल

हल्द्वानी: उत्तराखंड तीन दिवसीय दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 नवंबर शाम 4:50 बजे हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पहुंची. जहां राज्यपाल और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सड़क मार्ग से नैनीताल राजभवन के लिए रवाना हुईं. उनके साथ लगभग 70 से 80 वाहनों का काफिला रहा, जिसमें प्रशासनिक, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी शामिल थे.

राजभवन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति राजभवन नैनीताल की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में प्रतिभाग करेंगी. इसके बाद राष्ट्रपति का राजभवन में रात्रि प्रवास रहेगा. वहीं 4 नवंबर सुबह राष्ट्रपति मुर्मू राजभवन नैनीताल के मुख्य द्वार का शिलान्यास समारोह में प्रतिभाग करेंगी. इसके बाद बाद वे नीम करौरी बाबा आश्रम कैंची धाम जाएंगी. जहां नीम करौरी बाबा आश्रम के दर्शन करेंगी. फिर उसके बाद वे कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल पहुंचेंगी. दोपहर में राष्ट्रपति मुर्मू कुमाऊं विवि के दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी. कार्यक्रम को संबोधित करने के बाद राजभवन नैनीताल पहुंचेंगी. फिर वे हल्द्वानी पहुंचेंगी, जहां से बरेली के लिए प्रस्थान करेंगी‌.