स्वच्छता सर्वेक्षण 26: जयपुर को मिला 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' अवॉर्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित
Swachh Survekshan 2026 : मंत्री ने कहा कि यह सम्मान शहर के लिए नई ऊर्जा के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है.
Published : November 11, 2026 at 8:45 PM IST
जयपुर: स्वच्छता सर्वेक्षण-26 के तहत जयपुर को 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया. जयपुर को यह सम्मान स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए मिला है. इस उपलब्धि को स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान और राजस्थान सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया गया है.
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि यह पुरस्कार किसी एक विभाग की उपलब्धि नहीं, बल्कि जयपुर के प्रत्येक नागरिक और स्वच्छता अभियान से जुड़े लोगों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. प्रत्येक नागरिक का दायित्व शहर की स्वच्छता व्यवस्था को और बेहतर बनाने, आधुनिक कचरा प्रबंधन को मजबूत करने और प्रत्येक वार्ड एवं मोहल्ले तक प्रभावी स्वच्छता व्यवस्था पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. साथ ही नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है.
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मंत्री ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का दायित्व है. यह सम्मान शहर के लिए नई ऊर्जा के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आया है. जयपुर को स्वच्छ, सुंदर और विकसित शहर बनाने के लिए जनभागीदारी के साथ आगे भी प्रयास जारी रहेंगे.
महत्वपूर्ण उपलब्धि: जयपुर नगर निगम मेयर सुनील कोठरी ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राजस्थान ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है. देशभर में आयोजित स्वच्छता के प्रतिष्ठित सर्वेक्षण में जयपुर को राजस्थान का स्वच्छतम शहर (State First Swachh City) होने का गौरव प्राप्त हुआ है. यह उपलब्धि जयपुर शहर में स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, ठोस कचरा प्रबंधन, घर-घर कचरा संग्रहण, स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता तथा नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए किए गए निरंतर प्रयासों का परिणाम है.
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