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स्वच्छता सर्वेक्षण 26: जयपुर को मिला 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी' अवॉर्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुरस्कार ग्रहण करते मंत्री खर्रा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: स्वच्छता सर्वेक्षण-26 के तहत जयपुर को 'स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है. नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में बुधवार को आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जयपुर को यह राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया. जयपुर को यह सम्मान स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन और नागरिक सहभागिता के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों के लिए मिला है. इस उपलब्धि को स्वच्छ भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे स्वच्छता अभियान और राजस्थान सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया गया है.