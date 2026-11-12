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पटना को मिला देश का सबसे 'स्वच्छ शहर' का पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सम्मान

पटना सबसे स्वच्छ शहर ( ETV Bharat )

पटना/नई दिल्ली: महापर्व छठ से पहले बिहार को बहुत बड़ा सम्मान मिला है. 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में पटना नगर निगम को स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नवी मुंबई के साथ राजधानी पटना को ये गौरव हासिल हुआ है.

पटना सबसे स्वच्छ शहर

बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की मेयर सीता साहू और नगर निगम के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान प्राप्त किया. हालांकि पटना नगर निगम ने 5-स्टार सिटी का दर्जा के लिए भी दावेदारी की थी लेकिन चयन नहीं हो पाया. पिछली बार 3-स्टार का दर्जा मिला था.

स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 (ETV Bharat) सीएम ने जताई खुशी

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में पटना को स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी सम्मान प्राप्त होना बिहार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर-कमलों से पटना शहर को यह सम्मान प्राप्त होना विशेष हर्ष का विषय है. इस उपलब्धि के लिए सभी पटनावासियों एवं पटना नगर निगम के पार्षदगण, पदाधिकारियों व स्वच्छता कर्मियों को हार्दिक बधाई। हमारी सरकार बिहार के सभी शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.'