पटना को मिला देश का सबसे 'स्वच्छ शहर' का पुरस्कार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया सम्मान
पटना को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये सम्मान दिया है.
Published : November 12, 2026 at 8:07 AM IST
पटना/नई दिल्ली: महापर्व छठ से पहले बिहार को बहुत बड़ा सम्मान मिला है. 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में पटना नगर निगम को स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. नवी मुंबई के साथ राजधानी पटना को ये गौरव हासिल हुआ है.
पटना सबसे स्वच्छ शहर
बिहार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पटना की मेयर सीता साहू और नगर निगम के अधिकारियों ने राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान प्राप्त किया. हालांकि पटना नगर निगम ने 5-स्टार सिटी का दर्जा के लिए भी दावेदारी की थी लेकिन चयन नहीं हो पाया. पिछली बार 3-स्टार का दर्जा मिला था.
सीएम ने जताई खुशी
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, 'स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में पटना को स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी सम्मान प्राप्त होना बिहार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है. माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर-कमलों से पटना शहर को यह सम्मान प्राप्त होना विशेष हर्ष का विषय है. इस उपलब्धि के लिए सभी पटनावासियों एवं पटना नगर निगम के पार्षदगण, पदाधिकारियों व स्वच्छता कर्मियों को हार्दिक बधाई। हमारी सरकार बिहार के सभी शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.'
स्वच्छ सर्वेक्षण (2025-26) के 10वें संस्करण में पटना को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ सम्मान प्राप्त होना बिहार के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि है। माननीया राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर-कमलों से पटना शहर को यह सम्मान प्राप्त होना विशेष हर्ष का विषय है। इस उपलब्धि के लिए सभी पटनावासियों एवं पटना नगर निगम के पार्षदगण, पदाधिकारियों व स्वच्छता कर्मियों को हार्दिक बधाई। हमारी सरकार बिहार के सभी शहरों को स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। #स्वच्छ_पटना #विकसित_बिहार— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) November 11, 2026
राष्ट्रपति ने क्या कहा?
स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि किसी एक संस्था के अकेले के प्रयासों से स्वच्छता के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है. इसके लिए हर नागरिक, हर घर, हर समुदाय और हर शहर की सहभागिता आवश्यक है. उन्होंने कहा कि स्कूलों के पाठ्यक्रम और गतिविधियों में स्वच्छता से जुड़े अनेक आयामों को सम्मिलित करके बच्चों और किशोरों को जागरूक किया जा रहा है.
मुझे विश्वास है कि नगर निकाय, नागरिक और विशेषज्ञ समुदाय, सब मिलकर अपने नगरों को ऐसे विकसित करेंगे कि वे स्वच्छ दिखेंगे और स्वस्थ बनेंगे। साथ ही, वे पर्यावरण संरक्षण और सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण बनेंगे। https://t.co/kyc0yWcdAs— President of India (@rashtrapatibhvn) November 11, 2026
"मुझे विश्वास है कि नगर निकाय, नागरिक और विशेषज्ञ समुदाय, सब मिलकर अपने नगरों को ऐसे विकसित करेंगे कि वे स्वच्छ दिखेंगे और स्वस्थ बनेंगे। साथ ही, वे पर्यावरण संरक्षण और सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण बनेंगे."- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति