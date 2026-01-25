ETV Bharat / state

हिमाचल के 56वें ​​स्टेटहुड डे पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत इन्होंने दी बधाई

वहीं, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी है. गवर्नर ने लोकभवन हिमाचल प्रदेश के X हैंडल पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश राज्य स्थापना दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है , जो उस दिन को चिह्नित करता है जब 1971 में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम पारित होने के बाद यह भारतीय संघ का 18वां पूर्ण राज्य बना, जो 1950 में गठित एक केंद्र शासित प्रदेश और 1948 में एक मुख्य आयुक्त प्रांत से विकसित हुआ था."

राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के ‘पूर्ण राज्यत्व दिवस’ पर राज्य के सभी निवासियों को मैं हार्दिक बधाई देती हूं. आध्यात्मिक परंपराओं के कारण देवभूमि तथा शौर्य परंपरा के कारण वीरभूमि कही जाने वाली हिमाचल की धरती पर प्रकृति का असीम वरदान है जो इस राज्य के प्रति अद्भुत आकर्षण उत्पन्न करता है. मुझे विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मठ निवासी राष्ट्र निर्माण तथा देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे. मैं राज्य के सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य की मंगलकामना करती हूं."

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश अपने स्वतंत्र अस्तित्व यानी पूर्ण राज्यत्व के 56वें वर्ष में प्रवेश कर गया है. 1971 में 25 जनवरी हिमाचल के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण और सुनहरी तिथि मानी जाती है. तब से लेकर अब तक प्रदेश विकास के पथ पर गतिशील है. पूर्ण राज्यत्व दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल के लोगों को बधाई दी है और उम्मीद जताई है कि यह प्रदेश देश बनाने और देश की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता रहेगा.

प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं

वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा है, "प्रकृति और संस्कृति की संगम स्थली हिमाचल प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की अनेकानेक शुभकामनाएं. अपनी अद्भुत प्रतिभा और पराक्रम से वे सदैव मां भारती की सेवा करते आए हैं. मैं उनके सुनहरे भविष्य के साथ-साथ इस देवभूमि की समृद्धि की कामना करता हूं."

CM सुक्खू ने दी बधाई

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को पूर्ण राज्यत्व दिवस की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "हिमाचल प्रदेश के 56वें पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. पूर्ण राज्यत्व दिवस हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली यात्रा, संघर्ष और एकजुटता का प्रतीक है। यह दिन हमें अपने स्वर्णिम अतीत से प्रेरणा लेकर एक आत्मनिर्भर, समृद्ध और हरित हिमाचल के निर्माण का संकल्प दोहराने का अवसर देता है. जन सहयोग से बनेगा विकसित और सशक्त हिमाचल"

प्रदेश के आर्किटेक्ट्स को श्रद्धांजलि देते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उन दूरदर्शी नेताओं को भी याद किया जिन्होंने हिमाचल प्रदेश बनाने में अहम भूमिका निभाई. सीएम ने हिमाचल के आर्किटेक्ट डॉ. वाईएस परमार के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके समर्पण और दूर की सोच ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास और खास पहचान का रास्ता बनाया. सीएम सुक्खू ने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान के लिए भी शुक्रिया अदा किया.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि, वह पल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सेल्फ-गवर्नेंस और तरक्की के एक नए युग की शुरुआत के तौर पर दर्ज है. इस खास मौके पर सीएम सुक्खू ने प्रदेश के लोगों से अपने शानदार अतीत से प्रेरणा लेने और 'हरा-भरा और खुशहाल हिमाचल' बनाने में सक्रिय रूप से योगदान देने की विशेष अपील की.

जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं

वहीं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी पूर्ण राज्यत्व दिवस की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा है, "समस्त प्रदेशवासियों को हिमाचल पूर्ण राज्यत्व दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. ​आज का दिन हर हिमाचली के लिए गर्व और स्वाभिमान का प्रतीक है. 25 जनवरी, 1971 को हमारी देवभूमि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था. इस ऐतिहासिक यात्रा में प्रदेश के मेहनतकश लोगों, दूरदर्शी नेतृत्व और वीर सैनिकों का अतुलनीय योगदान रहा है. हमारी सरकार के कार्यकाल में हमने 'शिखर की ओर हिमाचल' के संकल्प के साथ हर क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए थे. आज हम पुनः संकल्प लें कि हम अपनी समृद्ध संस्कृति और प्राकृतिक संपदा को सहेजते हुए, राजनीति से ऊपर उठकर हिमाचल को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहेंगे. ​आइए, एकजुट होकर अपनी देवभूमि की उन्नति में सहभागी बनें. जय हिंद, जय हिमाचल!"

