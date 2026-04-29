राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पालमपुर दौरा भी रद्द, खराब मौसम ने रोकी राह
इससे पहले राष्ट्रपति का अटल टनल रोहतांग और सिस्सू का दौरा भी रद्द हो चुका है. राष्ट्रपति 1 मई तक हिमाचल दौरे पर हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 9:59 PM IST|
Updated : April 29, 2026 at 10:29 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में लगातार खराब चल रहे मौसम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रमों पर असर डाल दिया है. अटल टनल रोहतांग और सिस्सू का दौरा रद्द होने के बाद अब उनका पालमपुर दौरा भी स्थगित कर दिया गया है. मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. प्रशासन की ओर से पहले से की गई तैयारियों के बावजूद मौसम ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया.
पालमपुर दौरा भी हुआ रद्द
राष्ट्रपति मुर्मू को 30 अप्रैल को पालमपुर स्थित चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होना था. अब खराब मौसम के चलते वह इस कार्यक्रम में शारीरिक रूप से शामिल नहीं होंगी. हालांकि, वह वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करेंगी. बताया जा रहा है कि राज्यपाल कविंद्र गुप्ता का दौरा भी इसी कारण से प्रभावित हुआ है और वे भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे.
अटल टनल दौरा पहले ही हो चुका था कैंसिल
इससे पहले 29 अप्रैल को प्रस्तावित अटल टनल रोहतांग और सिस्सू का दौरा भी रद्द कर दिया गया था. राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया कि खराब मौसम के चलते यह फैसला लिया गया है. “एडिशनल मैसेज” में प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए है. सुरक्षा एजेंसियों ने भी मौसम को देखते हुए यात्रा को जोखिम भरा माना है.
राष्ट्रपति निवास में ही रहेंगी मुर्मू
दौरे रद्द होने के बाद राष्ट्रपति अब शिमला के मशोबरा स्थित राष्ट्रपति निवास ‘द रिट्रीट’ में ही रहेंगी. बताया जा रहा है कि वह अपने निर्धारित कार्यक्रमों में सीमित रूप से भाग लेंगी. वहीं, बुधवार को भी खराब मौसम के चलते उन्होंने अधिकतर समय ‘रिट्रीट’ में ही बिताया. कल शाम (गुरुवार) को राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास में “एट होम” कार्यक्रम का आयोजन प्रस्तावित है.
मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने पहले ही प्रदेश के कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है. चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों में तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है, जिससे आवाजाही प्रभावित हो रही है.
1 मई तक हिमाचल दौरे पर हैं राष्ट्रपति
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 अप्रैल से 1 मई तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर हैं. इस दौरान उनके कई कार्यक्रम निर्धारित थे, जिनमें अब मौसम के कारण बदलाव किया जा रहा है. प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि आगामी कार्यक्रमों को सुरक्षित तरीके से संचालित किया जा सके.
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