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ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू, मध्य प्रदेश में 5 दिन रह सकती हैं महामहिम

18 व 19 जून को खंडवा, 21-22 को श्योपुर और जबलपुर के भी दौरे पर आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू.

PRESIDENT MURMU OMKARESHWAR VISIT
धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दौर माना जा रहा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 4:16 PM IST

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खंडवा : भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में 5 दिनों के दौरे पर आ सकती हैं. राष्ट्रपति 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने मध्य प्रदेश आ रही हैं. एमपी के खंडवा में स्थित विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के साथ राष्ट्रपति कई धार्मिक व शासकीय कार्यक्रमों में शामिल होंगी. 18 व 19 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खंडवा दौरे पर रहेंगी. इसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. वहीं, खंडवा के बाद राष्ट्रपति का श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में 21 व 22 जून को दौरा प्रस्तावित है.

ऐसा रहेगा राष्ट्रपति के पहले दिन का कार्यक्रम

जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति (दिशा) की बैठक में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी. कलेक्टर ऋषव गुप्ता के अनुसार, '' राष्ट्रपति 18 जून की शाम ओंकारेश्वर पहुंचेंगी. यहां पर वे भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर भगवान की रात्रिकालीन आरती में शामिल होंगी. इस दौरान वे चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर का पूजन, अभिषेक करेंगी और विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में भाग लेंगी. इसके बाद उनका रात्रि विश्राम ओंकारेश्वर में ही प्रस्तावित है. ''

President Murmu Omkareshwar Visit
ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगी राष्ट्रपति (Etv Bharat)

स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी राष्ट्रपति

खंडवा दौरे के दूसरे दिन 19 जून को राष्ट्रपति सिकल सेल एनीमिया जागरुकता व उपचार से जुड़े स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन करेंगी. इसके साथ ही वे विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी. कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होंगे.

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ओंकारेश्वर में दर्शन के बाद स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी महामहिम (Etv Bharat)

प्रशासन ने शुरू की तैयारी

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जिला और पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. तीर्थ नगरी में साफ सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मंदिर परिसर घाटों व प्रमुख मार्गों पर साफ सफाई के साथ सौन्दर्यीकरण के भी कार्य कराए जा रहे हैं.

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खंडवा में राष्ट्रपति के आगमन के तैयारियां शुरू (Etv Bharat)

आसमान से जमीन तक निगरानी

राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं. मंदिर क्षेत्र, झूला पुल, हेलीपैड, विश्राम स्थल और कार्यक्रम स्थलों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है आने वाले दिनों में सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे भी प्रस्तावित हैं, जो आसमान से जमीन तक की निगरानी करेंगी.

यह भी पढ़ें- कूनो नेशनल पार्क आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोत्सवाना से आए शेष चीतों को कर सकती हैं रिलीज

धार्मिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण दौर माना जा रहा

राष्ट्रपति मुर्मू का ओंकारेश्वर दौरा धार्मिक व प्रशासनिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. देश की प्रथम नागरिक व सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति के आगमन को लेकर ओंकारेश्वर एवं खंडवा जिले में उत्साह का माहौल है. प्रशासन का प्रयास है कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू सुरक्षित और व्यवस्थित रहे किसी प्रकार की भी कोई अव्यवस्था ना फैले. वहीं, मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति के आगे के कार्यक्रमों की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है.

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