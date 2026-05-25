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उत्तराखंड आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, IMA से लेकर केदारनाथ तक संभावित दौरे की तैयारियों में जुटे अधिकारी

उत्तराखंड आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( PHOTO- UTTARAKHAND INFORMATION DEPARTMENT )

देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा जल्द हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि जून महीने में द्रौपदी मुर्मू तीन दिन के लिए उत्तराखंड आ सकती हैं. इस दौरान राष्ट्रपति के भारतीय सैन्य अकादमी से लेकर केदारनाथ धाम तक के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं. उत्तराखंड में इन दिनों अधिकारी आगामी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं. स्थिति यह है कि सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक भी अधिकारी मामले में प्रस्तावित दौरे के अनुसार तैयारी को पूरा करने या मौजूदा स्थितियों को देखने में जुट गए हैं. जून महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संभावित उत्तराखंड दौरा (VIDEO-ETV Bharat) खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून महीने के दूसरे हफ्ते में ही उत्तराखंड आ सकती हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 12, 13 और 14 जून को 3 दिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में रहेंगी. बताया जा रहा है 12 जून को देहरादून पहुंचने के बाद वे देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना में रुकेंगी. देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह राष्ट्रपति का भारतीय सैन्य अकादमी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है.