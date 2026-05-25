उत्तराखंड आ सकती हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, IMA से लेकर केदारनाथ तक संभावित दौरे की तैयारियों में जुटे अधिकारी
जून महीने में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड आ सकती हैं. उनके संभावित दौरे को लेकर शासन से प्रशासन तक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 25, 2026 at 5:39 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा जल्द हो सकता है. उम्मीद की जा रही है कि जून महीने में द्रौपदी मुर्मू तीन दिन के लिए उत्तराखंड आ सकती हैं. इस दौरान राष्ट्रपति के भारतीय सैन्य अकादमी से लेकर केदारनाथ धाम तक के कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं.
उत्तराखंड में इन दिनों अधिकारी आगामी राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारी में जुटे हुए हैं. स्थिति यह है कि सचिवालय से लेकर जिला स्तर तक भी अधिकारी मामले में प्रस्तावित दौरे के अनुसार तैयारी को पूरा करने या मौजूदा स्थितियों को देखने में जुट गए हैं.
खास बात यह है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जून महीने के दूसरे हफ्ते में ही उत्तराखंड आ सकती हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, 12, 13 और 14 जून को 3 दिन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में रहेंगी.
बताया जा रहा है 12 जून को देहरादून पहुंचने के बाद वे देहरादून स्थित राष्ट्रपति आशियाना में रुकेंगी. देहरादून के राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में रात्रि विश्राम के बाद अगले दिन सुबह राष्ट्रपति का भारतीय सैन्य अकादमी जाने का कार्यक्रम प्रस्तावित हुआ है.
दरअसल, भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के लिए इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहुंचने की बात कही जा रही है और ऐसे में 13 जून को वह इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं. उधर, दूसरी तरफ 14 जून को भारतीय सैन्य अकादमी का कार्यक्रम करने के अगले दिन वह केदारनाथ धाम जा सकती हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार, वह केदार धाम के लिए सुबह निकलेंगी और इसके बाद वह वापस दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी.
फिलहाल, इस प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर जिला स्तर के अधिकारी भी तैयारी में जुटे हुए हैं. मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने भी इस संदर्भ में अधिकारियों के साथ बात करते हुए उन्हें जरूरी तैयारी करने के निर्देश दिए हैं.
उधर, दूसरी तरफ देहरादून में जिला स्तर के अधिकारियों ने भी आगामी कार्यक्रम को देखते हुए स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को भांपने की कोशिश की है.
हालांकि, अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस प्रस्तावित कार्यक्रम पर अभी अंतिम मुहर नहीं लगी है. लेकिन संभावित कार्यक्रम को देखते हुए अभी से अधिकारी इस दौरे के लिए तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं.
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