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मनाली घूमने जा रहे हैं तो पढ़ लें ये खबर, 3 दिन इन रूटों पर ट्रैफिक रहेगा प्रभावित

मनाली ट्रिप का है प्लान तो जान लें ट्रैफिक अलर्ट ( FILE PHOTO )

कुल्लू: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 से 8 अक्तूबर तक प्रस्तावित मनाली दौरे को लेकर जिला प्रशासन कुल्लू ने ट्रैफिक एडवाइजरी एवं प्लान जारी किया है. राष्ट्रपति मनाली के अलावा अटल टनल, रोहतांग और माता हिडिंबा मंदिर का दौरा करेंगी. सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए तीन दिनों के दौरान विभिन्न स्थानों पर नाके और बैरिकेडिंग की जाएगी.

राष्ट्रपति हेलिकॉप्टर से पहले छह अक्टूबर को एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी. इसके बाद मनाली के सासे हेलीपैड पहुंचेंगी. सुबह 11:30 बजे एनजीटी बैरियर पर मनाली की ओर जाने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को रोका जाएगा. दोपहर 12:15 बजे सासे मेन गेट के ऊपरी हिस्से पर वाहनों की आवाजाही रोकी जाएगी. शाम आठ बजे मनाली से लाहौल-स्पीति और लाहौल-स्पीति से मनाली की ओर जाने वाले भारी वाहनों को ग्राउंड होकर चलाया जाएगा. ये डायवर्जन 7 अक्तूबर को दोपहर एक बजे तक लागू रहेगा. इन रूटों पर ट्रैफिक होगा कंट्रोल 7 अक्तूबर को सुबह 6:30 बजे सिस्सू अटल टनल नॉर्थ पोर्टल ब्रिज पर वाहनों को नियंत्रित किया जाएगा. लाहौल-स्पीति से मनाली आने वाले वाहनों को केवल रोहतांग पास से आने की अनुमति होगी. सुबह सात बजे एनजीटी बैरियर पर लाहौल-स्पीति की ओर जाने वाले ट्रकों और भारी वाहनों को रोका जाएगा. सुबह आठ बजे लॉग हट चौक, मनालसू कर्व, मुख्य चौक-राम बाग, मिशन अस्पताल, ओल्ड ब्रिज, भूतनाथ चौक, वशिष्ठ रोड, नेहरू कुंड ब्रिज, पलचान ब्रिज और पलचान चौक-रोहतांग रोड समेत कई स्थानों पर नाके सक्रिय किए जाएंगे. 7 अक्टूबर को हिडिंबा मंदिर जाएंगी राष्ट्रपति