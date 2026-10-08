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वापस दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दो दिन तक देवभूमि की सुंदरता को निहारा

वापस दिल्ली लौटी द्रौपदी मुर्मू ( ETV Bharat )

कुल्लू: भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दो दिवसीय मनाली दौरे के बाद अब वापस लौट गई हैं. वीरवार सुबह राष्ट्रपति का काफिला मनाली से सासे हैलीपेड की ओर रवाना हुआ. इस दौरान भी राष्ट्रपति की झलक पाने के लिए मनाली में जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ी. कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला सासे हेलीपैड पहुंचा, जहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस दिल्ली लौट गई हैं.

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवस के दौरे के चलते मनाली पहुंची थी. उन्होंने बीते दिन अटल टनल रोहतांग का भी दौरा किया और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी. शाम के समय राष्ट्रपति ने मनाली में माता हिडिंबा मंदिर के भी दर्शन किए और वहां पर माता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंडी की सांसद कंगना रनौत, राज्यपाल कविंदर गुप्ता के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे. बीती शाम के समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी भाजपा दल के विधायकों के साथ राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी.