वापस दिल्ली लौटी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, दो दिन तक देवभूमि की सुंदरता को निहारा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मनाली और अटल टनल का अपना दो दिवसीय दौरा पूरा कर गुरुवार सुबह सासे हेलीपैड से दिल्ली के लिए वापस लौट गईं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 11:54 AM IST
कुल्लू: भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने दो दिवसीय मनाली दौरे के बाद अब वापस लौट गई हैं. वीरवार सुबह राष्ट्रपति का काफिला मनाली से सासे हैलीपेड की ओर रवाना हुआ. इस दौरान भी राष्ट्रपति की झलक पाने के लिए मनाली में जगह-जगह लोगों की भीड़ उमड़ी. कड़ी सुरक्षा के बीच राष्ट्रपति का काफिला सासे हेलीपैड पहुंचा, जहां से वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से वापस दिल्ली लौट गई हैं.
बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवस के दौरे के चलते मनाली पहुंची थी. उन्होंने बीते दिन अटल टनल रोहतांग का भी दौरा किया और अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी मुलाकात की थी. शाम के समय राष्ट्रपति ने मनाली में माता हिडिंबा मंदिर के भी दर्शन किए और वहां पर माता का आशीर्वाद लिया. इस दौरान मंडी की सांसद कंगना रनौत, राज्यपाल कविंदर गुप्ता के साथ अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे. बीती शाम के समय नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी भाजपा दल के विधायकों के साथ राष्ट्रपति के साथ मुलाकात की थी.
राष्ट्रपति के दो दिवसीय प्रवास के दौरान प्रशासन के सामने सुरक्षा के साथ-साथ सामान्य यातायात को व्यवस्थित बनाए रखने की भी चुनौती थी. इसके लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की गई और यातायात व्यवस्था को नियंत्रित किया गया. दौरे के दौरान स्थानीय प्रशासन, पुलिस, पर्यटन कारोबारियों और अन्य संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाए रखा गया, ताकि राष्ट्रपति के कार्यक्रम में किसी तरह की परेशानी न आए.
दौरा पूरा होने के बाद एसडीएम मनाली गुंजीत सिंह चीमा ने 'राष्ट्रपति के कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग के लिए मनाली वासियों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का दौरा सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हुआ. प्रशासन और पुलिस के साथ स्थानीय लोगों, पर्यटन कारोबारियों और अन्य संबंधित लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाया. मनाली वासियों ने पूरे दौरे के दौरान अनुशासन और सहयोग का परिचय दिया. उनके सहयोग से सुरक्षा व्यवस्था, यातायात संचालन को बेहतर तरीके से संभालने में मदद मिली.'
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