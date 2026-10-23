बस्तर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: मुरिया दरबार में बोलीं- 'मैं मांझी की बेटी, परंपराओं को अच्छी तरह समझती हूं, इन व्यवस्था को मजबूत करें आदिवासी समाज
राष्ट्रपति दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन के बाद बस्तर दशहरा की खास रस्म मुरिया दरबार में शामिल हुईं, लालबाग में आमसभा में भी शामिल होंगी.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 23, 2026 at 11:29 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 11:54 AM IST
जगदलपुर: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की अहम रस्म मुरिया दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं. उन्होंने जनजातीय समाज को एक बेहद भावुक और मार्गदर्शक संदेश दिया. उन्होंने बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने के लिए पूरे समाज का धन्यवाद किया.
साथ ही कहा कि समय के साथ सरकारी नियम-कानून बदलने के बाद भी आदिवासियों का अपना एक विशेष पारंपरिक कानून हमेशा जीवित रहा, जिसके कारण पूरा समाज आज भी शांति, खुशहाली और भाईचारे के साथ एक साथ रहता है. उन्होंने आदिवासी समाज से बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने की अपील की.
कोर्ट-कचहरी छोड़ मुरिया दरबार की व्यवस्था पर जताएं भरोसा
भाषण के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू ने आदिवासी समाज की पारंपरिक न्याय प्रणाली और पंचायत व्यवस्था को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग छोटी-मोटी समस्याओं के लिए भी थाना और कोर्ट-कचहरी के चक्कर काटते हैं, जिससे मामले लंबे समय तक खिंचते हैं और बड़ा आर्थिक नुकसान भी होता है. इसके बजाय समाज को 'मुरिया दरबार' और अपनी पारंपरिक पंचायत व्यवस्था का सम्मान करना चाहिए और इसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली है. आदिवासियों की व्यवस्था में विश्वास ही भगवान है और गांव की भलाई के लिए सब मिलकर पूजा-पाठ करते हैं, इसलिए समस्याओं का निपटारा गांव के भीतर ही माझी, मुखिया और परगना स्तर की बैठकों में आपसी सहमति से होना चाहिए.
मैं भी इसी आदिवासी संस्कृति से आई हूं. मेरे दादा, पिता और भाई पारंपरिक व्यवस्था में 'मांझी' (मुखिया) हुआ करते थे. मैं एक मांझी की बेटी हूं और इन गौरवशाली परंपराओं को बहुत अच्छी तरह से समझती हूं.- द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति
नक्सलवाद पर संदेश, शास्त्र नहीं शास्त्र को हथियार बनाएं
नक्सल समस्या और बस्तर में आए बदलावों पर बात करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौर में आदिवासी समाज अपनी समस्याओं और अधिकारों के लिए शास्त्र (हथियार) पकड़कर आगे बढ़ता था. लेकिन अब समय बदल चुका है. समाज की किसी भी समस्या को आपसी संवाद और बैठकर ठीक करना होगा. उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कहा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना.
मुरिया दरबार परंपरा कभी बंद ना हो
राष्ट्रपति ने कहा कि बस्तर के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है. उन्होंने समाज से इस बात की अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में 'मुरिया दरबार' जैसी अनमोल परंपरा को कभी बंद न होने दें और इसे निरंतर आगे बढ़ाते रहें.
'बच्चों को पढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, सरकार आपके साथ है'
अपने संबोधन के समापन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदिवासी समाज के उज्ज्वल भविष्य के लिए शिक्षा को सबसे जरूरी हथियार बताया. उन्होंने उपस्थित जनसमूह से अपील की कि वे अपने बच्चों को खूब पढ़ाएं, लिखाएं और जीवन में आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा से ही समाज का वास्तविक सशक्तिकरण संभव है. राष्ट्रपति ने आदिवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके विकास और सुरक्षा के लिए देश की सरकार पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है.
नो ड्रोन फ्लाइंग जोन
राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था है. 600 जवानों की ड्यूटी लगाई गई है. सिरहासार भवन और लालबाग मैदान के आयोजन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल के आसपास नो ड्रोन फ्लाइंग जोन एरिया भी घोषित किया गया है. साथ ही कई मार्गों को डाइवर्ट भी कर दिया गया है. लालबाग मैदान में 3 बड़े बड़े डोम शेड हैं.
क्या है मुरिया दरबार?
मुरिया दरबार 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में एक प्रमुख रस्म है. मुरिया दरबार को एक पारंपरिक आदिवासी सभा या 'आदिम जन संसद' माना जाता है. रथ परिक्रमा के बाद मुरिया दरबार रस्म की अदायगी की जाती है. मुरिया दरबार केवल एक धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं है. बल्कि बस्तर के मूलनिवासी समाज की आवाज, परंपरागत शासन व्यवस्था और जनसमस्याओं को सामने रखने की ऐतिहासिक परंपरा है.
इसकी खासियत यह है कि यहां बस्तर के विभिन्न क्षेत्रों से आए मांझी, चालकी, मेम्बर, मेम्बरीन, मुखिया और अन्य परंपरागत प्रतिनिधि अपनी बात रखते हैं, जहां जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होती है. तत्काल निर्णय भी लिया जाता है. यह दरबार इसीलिए भी खास है क्योंकि इसमें न केवल क्षेत्र की समस्या सुनी गई थी. बल्कि तत्कालीन राजा को भी सजा सुनाई गई थी.