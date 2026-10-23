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बस्तर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू: मुरिया दरबार में बोलीं- 'मैं मांझी की बेटी, परंपराओं को अच्छी तरह समझती हूं, इन व्यवस्था को मजबूत करें आदिवासी समाज

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचीं जगदलपुर, दंतेश्वरी मंदिर में किए दर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा की अहम रस्म मुरिया दरबार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुईं. उन्होंने जनजातीय समाज को एक बेहद भावुक और मार्गदर्शक संदेश दिया. उन्होंने बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराने के लिए पूरे समाज का धन्यवाद किया.

साथ ही कहा कि समय के साथ सरकारी नियम-कानून बदलने के बाद भी आदिवासियों का अपना एक विशेष पारंपरिक कानून हमेशा जीवित रहा, जिसके कारण पूरा समाज आज भी शांति, खुशहाली और भाईचारे के साथ एक साथ रहता है. उन्होंने आदिवासी समाज से बच्चों को पढ़ाने और बढ़ाने की अपील की.