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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 6.20 पर पहुंचेंगी जबलपुर, योग दिवस और दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल

ओड़िशा से फिर मध्य प्रदेश पहुंचेंगी महामहिम, संस्कारधानी जबलपुर में 20-21 जून को राष्ट्रपति का दौरा, यहां जानें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पूरा शेड्यूल.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जबलपुर दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 10:31 AM IST

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जबलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून की शाम 6 बजे दो दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचेंगी. इस दौरान वे करीब 19 घंटे शहर में रहेंगी. राष्ट्रपति अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (RDVV) के 36वें दीक्षांत समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी. जबलपुर में शनिवार को उनका रात्रि विश्राम सर्किट हाउस क्रमांक-1 में होगा.

राष्ट्रपति के जबलपुर दौरे का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 20 जून को वायु सेना के विशेष विमान से शाम 6:20 पर डुमना एयरपोर्ट पहुंचेंगी. इसके बाद शाम 6:45 पर सर्किट हाउस क्रमांक-1 पहुंचकर रात्रि विश्राम करेंगी. 21 जून को सुबह 7:05 बजे वे सदर स्थित गैरिसन ग्राउंड के लिए रवाना होंगी और सुबह 7:20 पर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगी. सुबह 7:30 पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में वे बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी.

योग दिवस कार्यक्रम के बाद RDVV पहुंचेंगी राष्ट्रपति

योग दिवस कार्यक्रम के बाद राष्ट्रपति सुबह 8:35 बजे गैरिसन ग्राउंड से सर्किट हाउस क्रमांक-1 के लिए रवाना होंगी. इसके बाद सुबह 11:30 बजे सर्किट हाउस से निकलकर 11:40 बजे रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचेंगी, जहां वह विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी.

जबलपुर में राष्ट्रपति सहित कई नेताओं का जमावड़ा

दोनों कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद दोपहर 12:50 बजे राष्ट्रपति विश्वविद्यालय से डुमना एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगी. वह दोपहर 1:10 बजे एयरपोर्ट पहुंचेंगी और 1:20 बजे वायुसेना के विशेष विमान से ग्वालियर के लिए प्रस्थान करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे के मद्देनजर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी शनिवार शाम जबलपुर पहुंचेंगे. मुख्यमंत्री भी शहर में रात्रि विश्राम करेंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

इसके अलावा राज्यपाल मंगुभाई पटेल 20 जून को सुबह 11 बजे जबलपुर पहुंचेंगे. वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ राष्ट्रपति की अगवानी करेंगे. उपमुख्यमंत्री व जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, मंत्री राकेश सिंह और प्रहलाद पटेल समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि भी जबलपुर पहुंच गए हैं.

राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए जबलपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र को नो-फ्लाई जोन घोषित किया गया है. कई मार्गों पर शनिवार से यातायात प्रतिबंध लागू रहेगा. हालांकि, नीट परीक्षा को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को आवागमन में आवश्यक छूट प्रदान की गई है.

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