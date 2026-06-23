राष्ट्रपति भवन में बुंदेली पेंटिग्स का जलवा, निवाड़ी के ऋषभ वंशकार ने दिखाई प्रतिभा
राष्ट्रपति भवन में आर्टिस्ट-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के बुंदेली पेंटर ऋषभ वंशकार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 3:33 PM IST
निवाड़ी: अपनी समृद्ध लोक संस्कृति के चलते देश और दुनिया में मशहूर बुंदेलखंड की लोककला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है. खास बात ये है कि बुंदेलखंड को ये सम्मान युवा चित्रकार ऋषभ वंशकार की बदौलत हासिल हुआ है. हाल ही में हायर सेकेण्डरी परीक्षा पास कर चुके ऋषभ वंशकार बचपन से ही चित्रकला के शौकीन है और अपनी चित्रकला के माध्यम से कई हस्तियों को प्रभावित कर चुके हैं.
12 दिन की वर्कशॉप के बाद मिला सम्मान
ऋषभ को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रपति भवन में आर्टिस्ट-इन-रेजिडेंस कार्यक्रम में बुलाया गया था. इस कार्यक्रम में देश भर के अलग-अलग इलाकों के 11 कलाकार पहुंचे थे. जहां उन्हें 12 दिन की वर्कशाॅप के बाद राष्ट्रपति से मुलाकात का अवसर मिला और उनकी प्रतिभा से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू काफी प्रभावित हुई. ऋषभ दलित समुदाय से आते हैं और उनके पिता निवाड़ी में जूते-चप्पल की दुकान चलाते हैं.
बचपन से ही हैं पेंटिग्स के शौकीन
निवाड़ी के रहने वाले ऋषभ वंशकार की बात करें, तो उन्होंने छोटी सी उम्र में चित्रकला के क्षेत्र में बड़ा नाम कमाया है. निवाड़ी में जूते की दुकान चलाने वाले ऋषभ वंशकार के पिता राजकुमार वंशकार ने बचपन में ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और जब उसने स्कूल में ही चित्रकला शुरू कर दी, तो उसका प्रोत्साहन किया.
ऋषभ वंशकार ने ईटीवी भारत को बताया, "जब मैं जानता तक नहीं था कि चित्रकला क्या होती है, तब से मैनें हाथ आजमाना शुरू कर दिया था. मैनें लगातार अभ्यास करके बुंदेली चित्रकला और दूसरी चित्रकलाएं खुद से सीखी हैं. स्कूल और स्कूल के होमवर्क के बाद जो मुझे वक्त मिलता था, मैं दोस्तों के साथ खेलने कूदने की जगह चित्रकला करने में गुजारता था. मुझे चित्रकला का ऐसा शौक है कि मैं 7 से 8 घंटे रोजाना चित्रकला में वक्त गुजारता था."
राष्ट्रपति भवन से आया न्यौता
राष्ट्रपति भवन में समय-समय पर आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. जिसमें पारंपरिक लघु कला से जुड़े कलाकारों को आमंत्रित किया जाता है. इसी कड़ी में राष्ट्रपति भवन में 3 जून से 15 जून तक पारंपरिक लघु कला का प्रतिनिधित्व करने वाले 11 कलाकारों को आमंत्रित किया गया था. इसमें राजस्थानी, पहाड़ी, गुलेर, कांगड़ा शैली के चित्रकारों के साथ मध्य प्रदेश की बुंदेली चित्रकला के चित्रकार ऋषभ वंशकार को आमंत्रित किया गया. जहां पर करीब 12 दिन चली एक वर्कशाप में कलाकारों ने अपनी चित्रकला का प्रदर्शन किया.
आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम का उद्देश्य
आर्टिस्ट इन रेजिडेंस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की सांस्कृतिक और समृद्ध विरासत को मंच देना और उनका उत्साहवर्धन करना होता है. कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु से इन चित्रकारों की मुलाकात हुई. चित्रकारों ने जहां राष्ट्रपति को अपने बनाए चित्र भेंट किए, तो राष्ट्रपति ने उनके कला के प्रति समर्पण और विरासत को सहेजने के लिए सम्मानित किया. ऋषभ वंशकार ने बताया, "वहां पर 11 कलाकार पंजाब, हिमाचल प्रदेश,आंध्रप्रदेश, राजस्थान जैसे कई प्रदशों से आए थे. जिनमें मैं सबसे छोटा था.
राहुल गांधी और शिवराज सिंह से भी कर चुके मुलाकात
ऋषभ वंशकार बताते हैं, "उनकी चित्रकला के चलते उन्हें देश की कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात का मौका मिला है. जब शिवराज सिंह हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो एक कार्यक्रम में उनसे मुलाकात का मौका मिला था. मैनें उनकी तस्वीर उन्हें भेंट की थी, जिसकी उन्होंने जमकर तारीफ की थी. इसी तरह एक बार दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात हुई, उन्होंने मेरे चित्र देखे और मेरी जमकर हौसला अफजाई की. उन्होंने मेरे से काफी देर तक बात की और मेरे से बुंदेली चित्रकला के बारे में जानकारी ली थी."
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पिता ने नहीं थोपी अपनी इच्छाएं
ऋषभ के पिता राजकुमार वंशकार बताते हैं, "मेरे बेटे को बचपन से ही चित्रकला का शौक था. हमने पढ़ाई के दौरान चित्रकला में व्यस्त रहने पर उसे कभी डांटा या पढ़ाई के लिए मजबूर नहीं किया. हमने उसे पढ़ाई का महत्व बताते हुए समझाया कि जो भी करो मन लगाकर करो और अच्छे से करो.
हमने चित्रकला के शौक के आगे अपनी इच्छाएं या सपने उस पर थोपने की कभी कोशिश नहीं की. आज जब उसे इस तरह का सम्मान मिल रहा है, तो हमें खुशी है कि हमारे बेटे ने अपनी मेहनत और समर्पण से ना सिर्फ बुंदेलखंड की लोककलाओं को नाम रोशन किया, बल्कि मध्य प्रदेश और देश का नाम रोशन किया है."