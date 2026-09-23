श्री नैना देवी जी के दर्शन से शुरू होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हिमाचल दौरा, एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षांत समारोह में लेंगी हिस्सा
आनंदपुर साहिब से सड़क मार्ग के माध्यम से श्री नैना देवी जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. प्रस्तावित हिमाचल दौरे को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 23, 2026 at 8:00 AM IST|
Updated : September 23, 2026 at 8:06 AM IST
बिलासपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हिमाचल दौरे की शुरुआत श्री नैना देवी मंदिर में शीश नवाने से होगी. 6 अक्टूबर को राष्ट्रपति हवाई मार्ग से आनंदपुर साहिब पहुंचेंगी. यहां से सड़क मार्ग से श्री नैना देवी मंदिर जाएंगी. मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद सड़क मार्ग से ही वापस आनंदपुर साहिब जाएंगी, वहां से फिर हेलीकॉप्टर से एम्स बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी. चार बजे तक एम्स बिलासपुर के पहले दीक्षा समारोह में शामिल होंगी. एम्स में ही उनके भोजन की व्यवस्था रहेगी.
राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर तैयारियां तेज
राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं. मंगलवार (22 सितंबर) को तैयारियों को लेकर उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई. इस बैठक में जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ एम्स बिलासपुर के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े और राष्ट्रपति के दौरे से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अपने-अपने दायित्वों को पूरी तत्परता और जिम्मेदारी के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए.
सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा
जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि, राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे से जुड़े सभी रूट का बारीकी से निरीक्षण किया जाए और रूट पर आवश्यक व्यवस्थाओं को समय रहते सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने श्री नैना देवी मंदिर में राष्ट्रपति के दर्शन को लेकर संबंधित उपमंडल प्रशासन को सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय में पूर्ण करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर सहित आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने पुलिस विभाग को राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां समयबद्ध पूरी करने के निर्देश दिए.
राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर ट्रैफिक एडवाइजरी
इसके साथ ही जिला उपायुक्त ने रूट पर यातायात प्रबंधन, आवश्यकतानुसार ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग व्यवस्था और वीआईपी मूवमेंट को सुचारू बनाए रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार करने को कहा. राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वीआईपी ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया भी समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए. वहीं, बैठक में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे से संबंधित सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, रूट निरीक्षण, संचार व्यवस्था, विद्युत एवं पेयजल आपूर्ति, पार्किंग, स्वच्छता और अन्य आवश्यक प्रबंधों की विस्तृत समीक्षा की गई.
क्या है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कार्यक्रम?
इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मां हिडिंबा के मंदिर में भी दर्शन करेंगी. राष्ट्रपति के दौरे में आवागमन का जिम्मेदारी भारतीय वायुसेना के विमानों की है. तीन दिन के प्रवास के बाद 8 अक्टूबर को ही राष्ट्रपति मनाली से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगी. हालांकि, राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन शिमला प्रवास के दौरान भी उनका मनाली दौरा प्रस्तावित था, लेकिन खराब मौसम के कारण संभव नहीं हो पाया था.
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