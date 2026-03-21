गिरिराज महाराज की शरण में राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू ने की परिक्रमा, ब्रज लोक संस्कृति से हुईं भाव-विभोर
परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे.
Published : March 21, 2026 at 2:11 PM IST
भरतपुर : देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को ब्रज क्षेत्र के आस्था केंद्र गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर आध्यात्मिक वातावरण में समय बिताया. उत्तर प्रदेश से राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया. इस दौरान प्रदेश के जल संसाधन मंत्री एवं जिला प्रभारी सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने अगवानी कर उनका अभिनंदन किया.
जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक हरिओम गुर्जर ने बताया कि राष्ट्रपति के राजस्थान सीमा में पहुंचने पर ब्रज के प्रसिद्ध मयूर लोकनृत्य कलाकारों के दल ने रंगारंग और भव्य प्रस्तुति देकर स्वागत किया. पारंपरिक वेशभूषा और लोक संगीत की मधुर धुनों के बीच कलाकारों ने ऐसी मनमोहक प्रस्तुति दी कि पूरा वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण हो गया. राष्ट्रपति मुर्मू इन प्रस्तुतियों को देखकर भाव-विभोर नजर आईं.
पढ़ें. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फाइटर हेलिकॉप्टर 'प्रचंड' में भरी उड़ान, शाम में ‘वायु शक्ति-2026’ में रहेंगी मुख्य अतिथि
राजस्थान सीमा में प्रवेश करने के बाद राष्ट्रपति ने गिरिराज महाराज की पैदल परिक्रमा की. परिक्रमा मार्ग पर जगह-जगह स्थानीय कलाकारों की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे. इन प्रस्तुतियों में ब्रज की लोक परंपरा, भक्ति और सांस्कृतिक विरासत की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी. राष्ट्रपति ने पूरे मार्ग में रुक-रुक कर कलाकारों की प्रस्तुतियां देखीं और उनकी सराहना की. इस दौरान राष्ट्रपति ने कलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए उनसे संवाद भी किया और उनके साथ फोटो खिंचवाकर उनका मनोबल बढ़ाया.
इस दौरान प्रशासनिक और पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. इनमें संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया, पुलिस महानिरीक्षक कैलाश चंद्र विश्नोई, डीग जिला कलक्टर उत्सव कौशल, जिला पुलिस अधीक्षक कांबले शरण गोपीनाथ, भरतपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त कनिष्क कटारिया और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मृदुल सिंह सहित अन्य अधिकारी शामिल रहे.