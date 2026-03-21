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गिरिराज महाराज की शरण में राष्ट्रपति: द्रौपदी मुर्मू ने की परिक्रमा, ब्रज लोक संस्कृति से हुईं भाव-विभोर

भरतपुर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ( जनसंपर्क विभाग )