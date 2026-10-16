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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा, 23 अक्टूबर को बस्तर दशहरा में होंगी शामिल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का छत्तीसगढ़ दौरा ( ETV BHARAT )

रायपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 22-23 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय दौरे पर आएंगी. इस दौरान वह प्रसिद्ध बस्तर दशहरा उत्सव के हिस्से के रूप में आयोजित होने वाले पारंपरिक 'मुरिया दरबार' में शामिल होंगी. छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने इस बात की जानकारी दी है.

23 अक्टूबर को राष्ट्रपति का बस्तर दौरा रायपुर में मीडिया से बात करते हुए सीएम साय ने ब ताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 23 अक्टूबर को बस्तर जिले के मुख्यालय जगदलपुर जाएंगी और वहां मुरिया दरबार में हिस्सा लेंगी. बस्तर दशहरा विश्व प्रसिद दशहरे में गिना जाता है. यह 75 दिनों तक चलता है. इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति पुजारियों और आदिवासी समुदाय के नेताओं से बातचीत करेंगी. मुरिया दरबार एक पारंपरिक आदिवासी सभा है, जिसे आदिम जन संसद भी कहा जाता है. यह बस्तर दशहरा उत्सव का ही एक हिस्सा है.