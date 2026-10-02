राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर दौरे में हुआ ये बड़ा फेरबदल, जानें क्या है अब नया शेड्यूल
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्टूबर को प्रस्तावित बिलासपुर दौरे का शेड्यूल बदल गया है. अब वो सीधे AIIMS बिलासपुर के दीक्षांत समारोह में पहुंचेंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 2, 2026 at 1:02 PM IST
शिमला: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी छह अक्तूबर को प्रस्तावित बिलासपुर दौरे के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल किया गया है. नए और संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, अब राष्ट्रपति का श्री नयना देवी जी मंदिर में माथा टेकने और दर्शन करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. वह अब सीधे हवाई मार्ग के जरिए एम्स बिलासपुर पहुंचेंगी और वहां आयोजित होने वाले संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगी. राष्ट्रपति कार्यालय से यह संशोधित शेड्यूल वीरवार देर रात एम्स प्रशासन को प्राप्त हुआ, जिसके बाद से एम्स प्रबंधन ने नए सिरे से अपनी सभी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है.
एम्स परिसर तक सीमित रहेगा पूरा दौरा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छह अक्तूबर को सुबह 10:35 बजे एम्स बिलासपुर के परिसर में बने हेलीपैड पर उतरेंगी. इसके ठीक 10 मिनट बाद यानी सुबह 10:45 बजे एम्स के पहले दीक्षांत समारोह का औपचारिक शुभारंभ होगा. करीब 50 मिनट तक चलने वाले इस समारोह में राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहकर छात्र-छात्राओं को संबोधित करेंगी और उन्हें डिग्रियां प्रदान करेंगी. यह दीक्षांत समारोह सुबह करीब 11:35 बजे संपन्न होगा. इसके तुरंत बाद राष्ट्रपति का काफिला या विमान सीधे मनाली के लिए रवाना हो जाएगा. इस प्रकार, राष्ट्रपति का यह दौरा अब पूरी तरह से एम्स बिलासपुर के परिसर तक ही सीमित कर दिया गया है.
पहले तय था नैना देवी जाने का कार्यक्रम
गौरलतब है कि इससे पहले जो शेड्यूल जारी हुआ था, उसमें राष्ट्रपति के बिलासपुर दौरे के दौरान श्री नयना देवी जी मंदिर में दर्शन करने का कार्यक्रम भी शामिल था. इसे लेकर जिला प्रशासन और स्थानीय मंदिर ट्रस्ट की तरफ से सुरक्षा और व्यवस्थाओं से जुड़ी तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई थीं. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी लगातार रूट और सुरक्षा व्यवस्था को अंतिम रूप देने में जुटे हुए थे. हालांकि, अब संशोधित कार्यक्रम सामने आने के बाद मंदिर जाने का पूरा प्लान रद्द हो चुका है.
प्रशासन और एम्स प्रबंधन ने तेज की तैयारियां
वहीं, एम्स प्रशासन ने दीक्षांत समारोह की तैयारियों को नए सिरे से तेज कर दिया है. राष्ट्रपति की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, कार्यक्रम स्थल की सजावट, उनके आगमन और प्रस्थान के रास्तों समेत तमाम व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ लगातार समन्वय स्थापित किया जा रहा है. छह अक्तूबर को राष्ट्रपति के एम्स पहुंचने और पहले दीक्षांत समारोह के ऐतिहासिक आयोजन को लेकर पूरे परिसर में विशेष तैयारियां चल रही हैं.
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