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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिलासपुर दौरे में हुआ ये बड़ा फेरबदल, जानें क्या है अब नया शेड्यूल

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे में बड़ा फेरबदल ( X/@rashtrapatibhawan )

शिमला: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगामी छह अक्तूबर को प्रस्तावित बिलासपुर दौरे के शेड्यूल में बड़ा फेरबदल किया गया है. नए और संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, अब राष्ट्रपति का श्री नयना देवी जी मंदिर में माथा टेकने और दर्शन करने का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. वह अब सीधे हवाई मार्ग के जरिए एम्स बिलासपुर पहुंचेंगी और वहां आयोजित होने वाले संस्थान के पहले दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगी. राष्ट्रपति कार्यालय से यह संशोधित शेड्यूल वीरवार देर रात एम्स प्रशासन को प्राप्त हुआ, जिसके बाद से एम्स प्रबंधन ने नए सिरे से अपनी सभी तैयारियों को अमलीजामा पहनाना शुरू कर दिया है.