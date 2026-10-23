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बस्तर दशहरा: लालबाग मैदान से राष्ट्रपति मुर्मू ने की जल-जंगल बचाने की अपील, कहा-दंडकारण्य की ये भूमि कई प्राचीन परंपराओं से भरी

बस्तर दशहरा: जगदलपुर में राष्ट्रपति मुर्मू ने की जल-जंगल बचाने की अपील ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जगदलपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बस्तर दशहरा 2026 के तहत लालबाग मैदान में आयोजित आम सभा को संबोधित किया. उन्होंने कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की. इसके बाद आदिवासी समाज से जल, जंगल को बचाने और पेड़-पौधे लगाने की अपील की.

राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, विजय शर्मा, संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल, वन मंत्री केदार कश्यप , सांसद महेश कश्यप, विधायक किरणदेव और स्थानीय देवी देवता शामिल हैं.