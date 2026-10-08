देवभूमि हिमाचल में नारी शक्ति का 'अटल मिलन', रोहतांग में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संग महिला सांसद, विधायक, डीसी व एसपी की 'पावरफुल फ्रेम'
लाहौल-स्पीति मंडी संसदीय सीट के तहत आता है. ये हिमाचल का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है. लाहौल-स्पीति हिमाचल की सबसे कम मतदाताओं वाली सीट है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 4:22 PM IST
शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बुधवार को नारी शक्ति की एक पावरफुल फ्रेम सामने आई. देश की संवैधानिक प्रमुख द्रोपदी मुर्मू ने इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल अटल टनल का दौरा किया. वैसे तो इसे एक राष्ट्रपति का हिमाचल प्रवास को लेकर एक सामान्य दौरा लिखा व कहा जा सकता था, लेकिन वहां एक तस्वीर ने इस दौरे को आम दौरे से खास बना दिया. ये तस्वीर देवभूमि हिमाचल में देश की नारी शक्ति की अटल मजबूती का संकेत है.
देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए वहां सांसद कंगना रणौत, स्थानीय विधायक अनुराधा राणा, लाहौल स्पीति की डीसी किरण भड़ाणा व एसपी शिवानी मैहला मौजूद थीं. इस तस्वीर की एक सुंदर बात ये भी कही जाएगी कि सांसद भाजपा से और विधायक कांग्रेस से है. यानी देश के लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी अटल टनल पर मौजूद थी. अब सोने पर सुहागा देखिए. हिमाचल का लाहौल-स्पीति जिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल है. यहां घर के सारे फैसले महिलाओं के हाथ में हैं. यहां बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है.
लाहौल-स्पीति में महिलाओं के खिलाफ अपराध न के बराबर हैं. यहां तीन साल में महिलाओं के खिलाफ हत्या का कोई मामला नहीं है और रेप के तीन केस सामने आए हैं. दस साल की अवधि में लाहौल-स्पीति में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पचास से भी कम हैं. इसी लाहौल की धरती पर देश की महिला राष्ट्रपति की अगवानी के लिए सांसद से लेकर विधायक और फिर जिला की मुखिया से जिला की पुलिस कप्तान तक नारी शक्ति का पावरफुल कांबीनेशन देखने को मिला.
यही नहीं, अभी तो रुकिए. लाहौल-स्पीति जिला में काजा की एडीसी भी महिला हैं और एसी टू डीसी भी महिला अफसर ही हैं. एडीसी का जिम्मा शिखा स्मिता के पास है तो एसी टू डीसी व एसडीएम केलांग का कार्यभार कुनिका एकर्स संभाल रही हैं. यानी पूरे लाहौल-स्पीति जिला की मुख्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां महिलाओं के पास हैं. और इस पैराग्राफ का अंत एक बेहद प्रेरक पंक्ति से किया जा रहा है. पंक्ति ये है-लाहौल स्पीति में बाल लिंगानुपात देश में सबसे शानदार है. यहां एक हजार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1030 से अधिक है.
सांसद और विधायक का परंपरागत परिधान
लाहौल-स्पीति मंडी संसदीय सीट के तहत आता है. ये हिमाचल का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है. दिलचस्प तथ्य ये है कि लाहौल-स्पीति सीट हिमाचल की सबसे कम मतदाताओं वाली सीट है, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है. यहां की सांसद भाजपा की कंगना रणौत है. कंगना भारतीय सिनेमा जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और मंडी की रहने वाली हैं. वहीं, लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा कांग्रेस से हैं. अनुराधा राणा सबसे कम आयु की विधायकों में से हैं. सांसद कंगना रणौत व विधायक अनुराधा राणा पहली बार सदन में पहुंची हैं.
अनुराधा राणा 34 साल की हैं और उच्च शिक्षित महिला विधायक हैं. वे राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी में मास्टर डिग्री होल्डर हैं. वहीं, कंगना रणौत चालीस साल की हैं और मंडी सीट से पहली बार सांसद चुनी गई हैं. कंगना ने मनाली में अपना घर भी बनाया है. अनुराधा राणा का जन्म कुल्लू में हुआ है तो वे भी मनाली में खूब सक्रिय रही हैं. अटल टनल के साथ ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मनाली माल रोड पर भी शाम की सैर का आनंद लिया था.
युवा डीसी व एसपी
जिला लाहौल-स्पीति की डीसी आईएएस किरण भड़ाणा हैं. वे 2017 बैच की हिमाचल कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. इससे पहले वे राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य कर चुकी हैं. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली सरकार में किरण भड़ाणा जनसंपर्क विभाग की निदेशक भी रह चुकी हैं. उन्होंने चंबा के सलूणी उपमंडल में एसडीएम का कार्यभार भी संभाला था. वे हमीरपुर में भी एसडीएम रह चुकी हैं.
वहीं, जिला में पुलिस की कमान भी आईपीएस महिला अधिकारी शिवानी मैहला के पास है. शिवानी 2020 बैच की आईपीएस अधिकारी है. वे पहले चंबा की एएसपी थी. लाहौल-स्पीति की एसपी इल्मा अफरोज के स्टडी लीव पर जाने के बाद उन्हें यहां का एसपी लगाया गया था. इंजीनियरिंग में डिग्री होल्डर शिवानी तीस साल की हैं. वे पहले डीएसपी रामपुर रह चुकी हैं.
राष्ट्रपति ने दिखाई लाहौल की संस्कृति में रुचि
राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने अटल टनल के दौरे में यहां की लोक संस्कृित व पहरावे के प्रति रूचि प्रकट की. राष्ट्रपति ने विधायक अनुराधा राणा से लाहौल की पारंपरिक ड्रेस की जानकारी ली. अनुराधा राणा ने महामहिम को यहां की लोक संस्कृति के बारे में जानकारी दी. अनुराधा राणा ने बताया कि राष्ट्रपति के स्वागत के लिए महिलाओं का एक दल पारंपरिक पहनावे में आया था. राष्ट्रपति ने उनसे ड्रेस के बारे में पूछा कि इसे क्या कहते हैं. महामहिम को बताया गया कि ये चोलू कहलाता है.
राष्ट्रपति ने ड्रेस के कपड़े के बारे में भी जिज्ञासा प्रकट की. अनुराधा राणा ने राष्ट्रपति को स्थानीय मांगों को लेकर एक पत्र भी सौंपा और साथ ही आग्रह किया कि वे अगली बार यहां लाहौल-स्पीति का लंबा दौरा करें. अनुराधा राणा ने कहा कि राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू खुद ट्राइबल एरिया से हैं और लाहौल भी जनजातीय क्षेत्र है. ऐसे में उन्हें यहां के साथ सहज जुड़ाव महसूस हुआ. विधायक ने उन्हें लाहौल में महिलाओं की हर मोर्चे में अग्रणी भूमिका के बारे में भी बताया. सांसद कंगना रणौत ने भी राष्ट्रपति के स्वागत में लोक परिधान ही पहना था. राष्ट्रपति ने अटल टनल के साथ ही मां हिडिंबा मंदिर का दौरा किया. यहां उन्होंने पूजा में हिस्सा लिया.
अटल मित्रता की मिसाल अटल टनल
सामरिक महत्व की अटल टनल की नींव मित्रता ने रखी है. भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मित्र टशी दावा ने इस टनल का सपना देखा था. ये टनल लंबे समय के बाद अस्तित्व में आई तो इसने छह महीने बर्फ से ढंकी रहने वाली लाहौल घाटी को नया जीवन दिया. मनाली से लेह की दूरी 46 किलोमीटर कम हुई है. इसके निर्माण से ऑल वेदर कनेक्टिविटी संभव हुई है. इससे न केवल पर्यटन में उछाल आया है बल्कि लाहौल में खेती को भी संजीवनी मिली है. पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में इसको लोकार्पित किया था. अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल को धरातल पर उतारने के लिए वर्ष 2000 में काम किया था. अब अटल टनल विश्व में इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है.
संपादक-लेखक नवनीत शर्मा कहते हैं 'अटल टनल से न केवल पर्यटन और रोजगार बढ़ा है, बल्कि घाटी के लोगों का जीवन संवर गया है. देश की सेना के लिए रसद व कुमुक सीमाओं तक पहुंचाना आसान हुआ है. यहां फिर अटल टनल के साथ नारी शक्ति का कनेक्शन जुड़ता है. भारतीय सेना के लिए ये टनल वरदान है और इस समय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर द्रोपदी मुर्मू हैं. अटल टनल में राष्ट्रपति के स्वागत की शक्तिशाली फोटो फ्रेम हिमाचल और भारत की शक्ति का प्रतीक बन गई है.'
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