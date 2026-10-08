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देवभूमि हिमाचल में नारी शक्ति का 'अटल मिलन', रोहतांग में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू संग महिला सांसद, विधायक, डीसी व एसपी की 'पावरफुल फ्रेम'

राष्ट्रपति का स्वागत करतीं विधायक अनुराधा राणा, किरण भड़ाणा, एसपी शिवानी मैहला ( PIC CREDIT: ANURADHA RANA FACEBOOK )

शिमला: देवभूमि हिमाचल प्रदेश से बुधवार को नारी शक्ति की एक पावरफुल फ्रेम सामने आई. देश की संवैधानिक प्रमुख द्रोपदी मुर्मू ने इंजीनियरिंग की बेजोड़ मिसाल अटल टनल का दौरा किया. वैसे तो इसे एक राष्ट्रपति का हिमाचल प्रवास को लेकर एक सामान्य दौरा लिखा व कहा जा सकता था, लेकिन वहां एक तस्वीर ने इस दौरे को आम दौरे से खास बना दिया. ये तस्वीर देवभूमि हिमाचल में देश की नारी शक्ति की अटल मजबूती का संकेत है.

देश की राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए वहां सांसद कंगना रणौत, स्थानीय विधायक अनुराधा राणा, लाहौल स्पीति की डीसी किरण भड़ाणा व एसपी शिवानी मैहला मौजूद थीं. इस तस्वीर की एक सुंदर बात ये भी कही जाएगी कि सांसद भाजपा से और विधायक कांग्रेस से है. यानी देश के लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर भी अटल टनल पर मौजूद थी. अब सोने पर सुहागा देखिए. हिमाचल का लाहौल-स्पीति जिला नारी सशक्तिकरण की मिसाल है. यहां घर के सारे फैसले महिलाओं के हाथ में हैं. यहां बेटी के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है.

लाहौल-स्पीति में महिलाओं के खिलाफ अपराध न के बराबर हैं. यहां तीन साल में महिलाओं के खिलाफ हत्या का कोई मामला नहीं है और रेप के तीन केस सामने आए हैं. दस साल की अवधि में लाहौल-स्पीति में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले पचास से भी कम हैं. इसी लाहौल की धरती पर देश की महिला राष्ट्रपति की अगवानी के लिए सांसद से लेकर विधायक और फिर जिला की मुखिया से जिला की पुलिस कप्तान तक नारी शक्ति का पावरफुल कांबीनेशन देखने को मिला. यही नहीं, अभी तो रुकिए. लाहौल-स्पीति जिला में काजा की एडीसी भी महिला हैं और एसी टू डीसी भी महिला अफसर ही हैं. एडीसी का जिम्मा शिखा स्मिता के पास है तो एसी टू डीसी व एसडीएम केलांग का कार्यभार कुनिका एकर्स संभाल रही हैं. यानी पूरे लाहौल-स्पीति जिला की मुख्य प्रशासनिक जिम्मेदारियां महिलाओं के पास हैं. और इस पैराग्राफ का अंत एक बेहद प्रेरक पंक्ति से किया जा रहा है. पंक्ति ये है-लाहौल स्पीति में बाल लिंगानुपात देश में सबसे शानदार है. यहां एक हजार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या 1030 से अधिक है. अटल टनल पर राष्ट्रपति का स्वागत करतीं डीसी लाहौल स्पीति किरण भड़ाणा (PIC CREDIT: KIRAN BHADANA FACEBOOK) सांसद और विधायक का परंपरागत परिधान लाहौल-स्पीति मंडी संसदीय सीट के तहत आता है. ये हिमाचल का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है. दिलचस्प तथ्य ये है कि लाहौल-स्पीति सीट हिमाचल की सबसे कम मतदाताओं वाली सीट है, लेकिन क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ी विधानसभा सीट है. यहां की सांसद भाजपा की कंगना रणौत है. कंगना भारतीय सिनेमा जगत की लोकप्रिय अभिनेत्री हैं और मंडी की रहने वाली हैं. वहीं, लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा कांग्रेस से हैं. अनुराधा राणा सबसे कम आयु की विधायकों में से हैं. सांसद कंगना रणौत व विधायक अनुराधा राणा पहली बार सदन में पहुंची हैं. अनुराधा राणा 34 साल की हैं और उच्च शिक्षित महिला विधायक हैं. वे राजनीति विज्ञान व अंग्रेजी में मास्टर डिग्री होल्डर हैं. वहीं, कंगना रणौत चालीस साल की हैं और मंडी सीट से पहली बार सांसद चुनी गई हैं. कंगना ने मनाली में अपना घर भी बनाया है. अनुराधा राणा का जन्म कुल्लू में हुआ है तो वे भी मनाली में खूब सक्रिय रही हैं. अटल टनल के साथ ही राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने मनाली माल रोड पर भी शाम की सैर का आनंद लिया था.