भांग के रेशे से तैयार चप्पल पहनकर माता हिडिंबा के दर्शन करेगी राष्ट्रपति, अधिकारियों के लिए भी मंगवाई पुले
कुल्लू प्रशासन ने राष्ट्रपति के लिए अलग-अलग नाप की 10 पुले मंगवाई, अधिकारियों के लिए 35 पुलो का दिया ऑर्डर.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 6, 2026 at 11:50 AM IST
कुल्लू: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर आ रही है. ऐसे में वह जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में माता हिडिंबा के भी दर्शन करेगी. माता हिडिंबा के दर्शनों के लिए कुल्लू प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के लिए भांग के रेशों से तैयार पुले (चप्पलें) मंगवाई गई है. राष्ट्रपति के साथ-साथ 35 अन्य अधिकारियों के लिए भी यह पुले मंगवाई गई है.
राष्ट्रपति को भेंट की जाएंगी ये चीजें
राष्ट्रपति मंदिर के साथ बने पंडाल में वह अपने जूते उतारने के बाद यह पुले पहनेंगी और उसके बाद माता हिडिंबा के दर्शन करेंगी. माता हिडिंबा के दर्शनों के लिए मंदिर के अंदर भांग के रेशों से तैयार पुले पहनी जा सकती हैं. ऐसे में प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के लिए खास तौर पर यह पुले मंगवाई गई है. इसके अलावा जिला कुल्लू प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति को कुल्लू शॉल और माता हडिंबा का एक मोहरा भी भेंट स्वरूप दी जाएगा.
"मंदिर के पास पंडाल बनाया गया है. पंडाल से मंदिर तक जाने के लिए महामहिम को पुलें दी जाएंगी. उसके अलावा राष्ट्रपति को कुल्लू शॉल और माता हिडिंबा का मोहरा भी भेंट स्वरूप दिया जाएगा." - गुंजीत सिंह चीमा, एसडीएम मनाली
राष्ट्रपति के लिए अलग-अलग नाप की 10 पूलें
कुल्लू प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के लिए अलग-अलग नाप की 10 पूलें अलग से पैक करवाई गई हैं. जिससे मौके पर उचित आकार की पूल उपलब्ध करवाई जा सके. गौरतलब है कि कुल्लू में किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या देवकार्य के दौरान पूलें पहनी जाती हैं. जहां भी जूते पहनकर जाने की मनाही है, वहां पूलें पहनकर जा सकते हैं. स्थानीय कारीगर भांग के रेशों को तैयार कर उनसे पुले बनाते हैं. इन्हें पारंपरिक तरीके से तैयार करने के बाद अलग-अलग रंगों में सजाया जाता है.
"हमें कुल 45 पुलों का ऑर्डर मिला है. इनमें से 10 पूलें राष्ट्रपति के लिए अलग से पैक करने को कहा गया है. अन्य पूलें उनके साथ आने वाले अधिकारियों और अन्य लोगों को उपलब्ध करवाई जाएंगी." - लक्ष्मी ठाकुर, संचालक, हुइंड हिमाचली हैंडीक्राफ्ट मनाली