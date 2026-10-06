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भांग के रेशे से तैयार चप्पल पहनकर माता हिडिंबा के दर्शन करेगी राष्ट्रपति, अधिकारियों के लिए भी मंगवाई पुले

कुल्लू प्रशासन ने राष्ट्रपति के लिए मंगवाई पुले ( ETV Bharat )

कुल्लू: भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिमाचल दौरे पर आ रही है. ऐसे में वह जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली में माता हिडिंबा के भी दर्शन करेगी. माता हिडिंबा के दर्शनों के लिए कुल्लू प्रशासन द्वारा राष्ट्रपति के लिए भांग के रेशों से तैयार पुले (चप्पलें) मंगवाई गई है. राष्ट्रपति के साथ-साथ 35 अन्य अधिकारियों के लिए भी यह पुले मंगवाई गई है.