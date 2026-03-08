अयोध्या में 19 मार्च को चार घंटे रुकेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, श्री राम महा यंत्र स्थापना अनुष्ठान में होंगी शामिल
कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पांच हजार अतिथियों को आमंत्रित किया गया है. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां चल रही हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 8, 2026 at 8:47 PM IST
अयोध्या : 19 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राम मंदिर में श्री राम महा यंत्र की स्थापना अनुष्ठान में शामिल होंगी. इसे लेकर जोरों पर तैयारियां चल रही हैं. नव संवत्सर उत्सव में राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पांच हजार अतिथियों को आमंत्रित किया गया है.
रविवार को राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया, 19 मार्च की सुबह 11 बजे राष्ट्रपति का आगमन होगा. करीब चार घंटे तक मंदिर परिसर में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे. लगभग 3 बजे दिल्ली के लिए वापसी होगी. राम मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम महा यंत्र की स्थापना होगी.
नृपेंद्र मिश्र ने बताया, इससे पहले राष्ट्रपति राम मंदिर के भूतल पर रामलला, प्रथम तल पर राम दरबार पर पूजन कर राम परिवार का भी दर्शन करने करेंगी. जिसमें परकोटा में स्थापित मंदिर, शेषावतार मंदिर, सप्त ऋषिमुनियों के मंदिर व कुबेर टीला पर भी जाएंगी.
मंदिर निर्माण समिति की दो दिवसीय बैठक में निर्माण कार्य और आगामी कार्यक्रम को लेकर विस्तार पूर्वक तैयारियों पर मंथन किया गया. बैठक की अध्यक्षता नृपेंद्र मिश्र ने की. वहीं कार्यक्रम को चल रही तैयारियों के बारे में नृपेंद्र मिश्र ने बताया, परिसर में दो प्रमुख कार्य होने हैं. एक अस्थाई मंदिर का, दूसरा हुतात्माओं के स्मारक का.
इसका कार्य चल रहा है, अब सभी कार्य को पूरा कर ट्रस्ट को देने की कार्यवाही चल रही है. इसमें कई निर्माण पूरे हो चुके हैं और उन्हें हस्तानांतरित कर दिया गया है. अब बड़ी चुनौती ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की है. इसके लिए निर्माण संस्थाओं के साथ 3 से 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया है.
राम मंदिर के गर्भगृह में राम नवमी पर सूर्य की किरणें रामलला के ललाट को सुशोभित करेंगी. इसके लिए सीबीआरआई रुड़की को जिम्मेदारी दी गई है. ऑप्टिक कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया जा चुका है.
यह भी पढ़ें : गरीब बच्चों के लिए छोड़ी विदेश में लाखों की जॉब, यूपी में RTE के लिए लड़ी लड़ाई, जानिए समीना बानो की कहानी