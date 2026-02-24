ETV Bharat / state

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 फरवरी को पहुंचेंगी जमशेदपुर, श्री जगन्नाथ मंदिर का करेंगी शिलान्यास, मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज में छात्रों से मिलेंगी

कार्यक्रम स्थल की तस्वीर ( ETV Bharat )