ETV Bharat / state

ब्रह्मकुमारी संस्था के अभियान का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; 28 नवंबर को लखनऊ में होगा कार्यक्रम

लखनऊ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 नवंबर को ब्रह्माकुमारी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होंगी. सुल्तानपुर रोड पर स्थित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर से संस्थान की इस वर्ष की थीम 'विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान' अभियान का शुभारंभ करेंगी. यह कार्यक्रम यूपी के हर जिले, तहसील स्तर लेकर गांवों में भी आयोजित किया जाएगा.

संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके डॉ. मृत्युंजय भाई ने बताया कि राष्ट्रपति 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे आयोजित समारोह को संबोधित करेंगी. इसके बाद कुछ देर के लिए मेडिटेशन रूम में ध्यान करेंगी. कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. थीम के तहत लोगों को एकता बनाए रखने और जीवन में योग को शामिल करने का संदेश दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि आज वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को सबसे ज्यादा विश्व एकता और विश्वास की जरूरत है. एकता में सबसे बड़ी शक्ति है. हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् की है. इस वर्ष ब्रह्माकुमारी द्वारा वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान रखी गई है. इस थीम के तहत संस्थान के विश्व के 140 देशों में स्थित आठ हजार से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.

गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर की निदेशिका बीके राधा दीदी और बीके मंजू दीदी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. प्रशासन के बताए अनुसार सभी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मापदंड की व्यवस्था की जा रही है. राष्ट्रपति कुछ समय के लिए मेडिटेशन रूम में ध्यान भी करेंगी.

तीन एकड़ में फैला राजयोग ट्रेनिंग सेंटर: निदेशिका बीके राधा दीदी ने बताया कि ब्रह्माकुमारी का नवनिर्मित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर परिसर तीन एकड़ में बनाया गया है. पहले फेज में दिव्य संस्कृति भवन का निर्माण किया गया है. इसमें दो सेमिनार हाल बनाए गए हैं. इसमें 200-200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. साथ ही मेडिटेशन रूम हैं. पांच हजार लोगों का भोजन बनाने के लिए बड़े भंडारे का भी निर्माण किया गया है.