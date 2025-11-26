ब्रह्मकुमारी संस्था के अभियान का शुभारंभ करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; 28 नवंबर को लखनऊ में होगा कार्यक्रम
70 साल पहले वर्ष 1955 में लखनऊ के हजरतगंज में खुला था पहला ब्रह्माकुमारी सेवा केंद्र.
लखनऊ: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 नवंबर को ब्रह्माकुमारी संस्था के कार्यक्रम में शामिल होंगी. सुल्तानपुर रोड पर स्थित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर से संस्थान की इस वर्ष की थीम 'विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान' अभियान का शुभारंभ करेंगी. यह कार्यक्रम यूपी के हर जिले, तहसील स्तर लेकर गांवों में भी आयोजित किया जाएगा.
संस्थान के महासचिव राजयोगी बीके डॉ. मृत्युंजय भाई ने बताया कि राष्ट्रपति 28 नवंबर को दोपहर 12 बजे आयोजित समारोह को संबोधित करेंगी. इसके बाद कुछ देर के लिए मेडिटेशन रूम में ध्यान करेंगी. कार्यक्रम में अतिथि के रूप में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे. थीम के तहत लोगों को एकता बनाए रखने और जीवन में योग को शामिल करने का संदेश दिया जाएगा.
उन्होंने बताया कि आज वैश्विक परिदृश्य में दुनिया को सबसे ज्यादा विश्व एकता और विश्वास की जरूरत है. एकता में सबसे बड़ी शक्ति है. हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् की है. इस वर्ष ब्रह्माकुमारी द्वारा वार्षिक थीम विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान रखी गई है. इस थीम के तहत संस्थान के विश्व के 140 देशों में स्थित आठ हजार से अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर की निदेशिका बीके राधा दीदी और बीके मंजू दीदी ने बताया कि राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. प्रशासन के बताए अनुसार सभी प्रोटोकॉल और सुरक्षा मापदंड की व्यवस्था की जा रही है. राष्ट्रपति कुछ समय के लिए मेडिटेशन रूम में ध्यान भी करेंगी.
तीन एकड़ में फैला राजयोग ट्रेनिंग सेंटर: निदेशिका बीके राधा दीदी ने बताया कि ब्रह्माकुमारी का नवनिर्मित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर परिसर तीन एकड़ में बनाया गया है. पहले फेज में दिव्य संस्कृति भवन का निर्माण किया गया है. इसमें दो सेमिनार हाल बनाए गए हैं. इसमें 200-200 लोगों के बैठने की व्यवस्था है. साथ ही मेडिटेशन रूम हैं. पांच हजार लोगों का भोजन बनाने के लिए बड़े भंडारे का भी निर्माण किया गया है.
इस भवन में 200 से अधिक लोगों के ठहरने की व्यवस्था है. वहीं, दूसरे फेज में दो हजार लोगों की क्षमता का विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा. तीसरे फेज में 300 लोगों की ठहरने की व्यवस्था के हिसाब से भवन का निर्माण किया जाएगा. दिव्य संस्कृति भवन का भूमि-पूजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संस्थान की तत्कालीन मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी ने 5 नवंबर 2019 को किया था.
70 साल पहले था पहला सेवाकेंद्र: बीके मंजू दीदी ने बताया कि आज से 70 साल पहले यानी 1955 में हजरतगंज में संस्थान का पहला सेवा केंद्र खोला गया था. उस दौरान कुछ समय के लिए संस्थान के संस्थापक ब्रह्मा बाबा और प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती भी यहां राजयोग का संदेश देने के लिए पधारे थे. वर्तमान में राजधानी क्षेत्र में 21 सेवा केंद्र संचालित हैं, जिनमें 100 से अधिक ब्रह्माकुमारी बहनें समर्पित रूप से सामाजिक कल्याण के लिए सेवा में समर्पित हैं.
प्रदेश भर में कार्यक्रम चलाए जाएंगे: संस्थान के जनसंपर्क अधिकारी बीके कोमल ने बताया कि यहां से प्रदेश भर में अभियान चलाए जाएंगे. राजयोग मेडिटेशन और आध्यात्मिक ज्ञान की नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी. स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रबंधन कौशल शिविर लगेगा.
बच्चों, युवाओं और महिलाओं के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम होंगे. सभी समाजों और ग्रामीणों के लिए आध्यात्मिक कार्यक्रम होगा. मूल्य निष्ठ शिक्षा परियोजना के तहत आवासीय ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा. पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण, मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती, जैविक-यौगिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम होंगे. हृदय रोग, डायबिटीज और नशामुक्ति के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे.
