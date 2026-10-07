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अटल टनल नॉर्थ पोर्टल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, 600 पुलिस जवानों ने संभाला मोर्चा!

कुल्लू: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू टनल का दौरा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं. राष्ट्रपति ने बुधवार (7 अक्टूबर) को पर्यटन नगरी मनाली के अटल टनल रोहतांग का दौरा किया. राष्ट्रपति नॉर्थ पोर्टल भी पहुंचीं, जहां पर प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनका स्वागत किया गया. इस दौरान राष्ट्रपति ने अटल टनल की बारीकियों को भी जाना. इसके बारे में बीआरओ एवं अन्य अधिकारियों ने उन्हें अवगत करवाया. राष्ट्रपति अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर कुछ देर ठहरीं और वहां से उन्होंने लाहौल घाटी की वादियों का भी नजारा लिया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 9:00 बजे के करीब मनाली से अटल टनल के लिए रवाना हुई थीं. मनाली से राष्ट्रपति का काफिला निकलते ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और मार्ग में जगह-जगह नाके लगाकर यातायात को नियंत्रित किया गया. राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए मनाली से अटल टनल तक पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई थी. प्रशासन ने राष्ट्रपति के काफिले की आवाजाही के दौरान जरूरत के अनुसार वाहनों को रोकने की व्यवस्था की थी.

प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के हैंडल पर लिखा है, "राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल टनल का दौरा किया. स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण अटल टनल, जो पूरे साल मनाली को लाहौल-स्पीति घाटी से जोड़ती है इसका उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. अटल टनल ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गनाइज़ेशन ने बहुत मेहनत से बनाया है. यह आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की टेक्नोलॉजी की काबिलियत, पक्के इरादे और सबसे मुश्किल इलाकों में भी बिना रुकावट कनेक्टिविटी पक्का करने के कमिटमेंट का सबूत है."

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर यातायात में बदलाव

राष्ट्रपति का काफिला जब पलचान पहुंचा तो वहां तक लगाए गए नाकों के कारण प्रभावित यातायात को सामान्य कर दिया गया. इससे वाहन चालकों और पर्यटकों को राहत मिली. राष्ट्रपति के अटल टनल दौरे को लेकर प्रशासन ने पहले ही यातायात में बदलाव की जानकारी जारी की थी. सुरक्षा कारणों से पलचान से अटल टनल की ओर सामान्य वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध रखा गया है.

अटल टनल पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)

अटल टनल पहुंचने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अटल टनल का दौरा करने वाली देश की दूसरी राष्ट्रपति बन गई हैं. इससे पहले जून 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अटल टनल रोहतांग और लाहौल पहुंचे थे. अटल टनल के दौरे के बाद राष्ट्रपति के मनाली लौटने का कार्यक्रम है. इसके बाद वह ढूंगरी स्थित प्रसिद्ध हिडिंबा मंदिर पहुंचकर माता हिडिंबा के दर्शन करेंगी.

राष्ट्रपति ने अटल टनल का किया दौरा (ETV Bharat)

क्यों खास है अटल टनल?

अटल टनल अपनी बेमिसाल खूबियों और मॉडर्न इंजीनियरिंग की वजह से दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है. अटल टनल ने मनाली और लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर कम कर दिया है. इससे यात्रा लगभग 4 से 5 घंटे की बचत होती है. टनल के बनने से पहले भारी बर्फबारी के दौरान लाहौल-स्पीति घाटी साल में 6 महीने के लिए पूरी तरह कट जाती थी, लेकिन टनल बनने से अब यह मार्ग साल भर खुला रहता है, इतना ही नहीं, लद्दाख की सीमाओं पर तैनात भारतीय सैनाओं के लिए रसद, हथियार के साथ अन्य सैन्य साजो-सामान की फौरन आपूर्ति के लिए यह टनल बेहद महत्वपूर्ण है.

बेहद खास है अटल टनल (ETV Bharat GFX)

लाहौल-स्पीति में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत

अटल टनल रोहतांग का दौरा करने के साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लाहौल-स्पीति पहुंचीं, जहां उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया गया. अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर लाहौल-स्पीति की विधायक अनुराधा राणा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का स्वागत एवं अभिनंदन किया.

लाहौल स्पीति में राष्ट्रपति का स्वागत (@DIPR)

600 पुलिस के जवान तैनात

प्रशासन ने मंदिर मार्ग पर भी सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए हैं. राष्ट्रपति के मनाली प्रवास को देखते हुए शहर और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. दौरे के दौरान करीब 600 पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और कई स्थानों पर नाके लगाए गए हैं.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया अटल टनल रोहतांग का दौरा (ETV Bharat)

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