राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सरगुजा दौरा, कार्यक्रम स्थल पर तैयारियां पूरी, वायुसेना ने किया ट्रायल रन

सरगुजा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

President Draupadi Murmu visit
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सरगुजा दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 19, 2025 at 11:50 AM IST

Updated : November 19, 2025 at 12:38 PM IST

सरगुजा : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सरगुजा आगमन और जनजातीय गौरव दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. राष्ट्रपति के आगमन के दौरान शहर में पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा. मंगलवार को हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर लैंडिंग का ट्रायल किया गया. वायु सेना के हेलीकॉप्टर ने बारी-बारी तीनों हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर उतारकर सुरक्षा मानकों की जांच की. इसके साथ ही पायलट और अन्य अधिकारियों ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.

कब आ रही हैं राष्ट्रपति : आपको बता दें कि 20 नवंबर को सरगुजा में जनजातीय गौरव दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.इस कार्यक्रम में देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं. राष्ट्रपति के शहर आगमन को लेकर शासन और जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. पीजी कॉलेज मैदान में भव्य डोम का निर्माण किया गया है.राष्ट्रपति के तीन हेलीकॉप्टर शहर के गांधी स्टेडियम में उतरेंगे. इसके लिए गांधी स्टेडियम में एक साथ तीन तीन हेलीपैड का निर्माण कराया गया है.

हेलीपैड को लेकर वायुसेना संतुष्ट : मंगलवार को राष्ट्रपति के आगमन के पहले वायुसेना का हेलीकॉप्टर ट्रायल रन के लिए सरगुजा पहुंचा. दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे हेलीकॉप्टर सरगुजा पहुंचा और आसमान से ही हेलीपैड और कार्यक्रम स्थल सहित आस पास के क्षेत्र का जायजा लिया. इसके बाद हेलीकॉप्टर ने गांधी स्टेडियम में बनाए गए पहले हेलीपैड पर लैंडिंग की. लैंडिंग के बाद पायलट और वायु सेना के अधिकारियों ने री-फ्यूलिंग के बाद बारी-बारी तीनों हेलीपैड पर लैंडिंग कर सुरक्षा मानकों की जांच की.जांच के बाद संतुष्ट होकर वायुसेना के अधिकारी हेलीकॉप्टर से वापस लौट गए.

President Draupadi Murmu visit
वायुसेना ने किया ट्रायल रन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
पेड़ों की छंटाई के निर्देश :
हेलीपैड पर वायुसेना के पायलट और अधिकारियों ने आईजी दीपक झा, कलेक्टर, एसएसपी राजेश अग्रवाल समेत अन्य अधिकारियों से हेलीपैड की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने हेलीपैड के आसपास के कुछ ऊंचे पेड़ों की छंटाई करने के निर्देश दिए. अधिकारियों एक साथ तीन हेलीकॉप्टर लैंड करने की स्थिति में पेड़ों की उंचाई को कम करने कहा है. इसके साथ ही परिसर में मौजूद लाईट के पोल को भी निकालने का निर्देश दिया है. लैंडिंग के दौरान हेलीपैड पर काफी धूल उड़ी, ऐसे में अधिकारियों ने राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के पूर्व हेलीपैड और आसपास के मैदान में पानी का छिड़काव करने के भी निर्देश दिए है.
President Draupadi Murmu visit
तीनों हेलीपैड पर कराई लैंडिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



पुलिस का रहेगा कड़ा पहरा : राष्ट्रपति के सरगुजा आगमन को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बड़े पैमाने पर पुलिस बल को तैनात किया जा रहा है. वर्तमान में सुरक्षा के इंतजाम की निगरानी खुद आईजी दीपक झा कर रहे हैं. जबकि 20 नवम्बर को कार्यक्रम के लिए डीजी स्वयं मौजूद रहेंगे.शहर में सुरक्षा व्यवस्था की कमान 6 आईपीएस, 50 राजपत्रित अधिकारीयों के हाथों में है, जबकि 2 हजार जवानों को तैनात किया जाएगा. गांधी स्टेडियम स्थित हेलीपैड से लेकर पीजी कॉलेज मैदान कार्यक्रम स्थल तक चप्पे-चप्पे पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा. जल्द एसपीजी की टीम भी सरगुजा आकर खुद सुरक्षा की कमान संभालेगी.

वायुसेना ने किया ट्रायल रन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
ट्रैफिक डायवर्सन एडवाइजरी जारी : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का 20 नवंबर 2025 को सरगुजा जिला आगमन कार्यक्रम प्रस्तावित है. राष्ट्रपति के पीजी कॉलेज मैदान अंबिकापुर आगमन के अवसर पर आम जनता को यातायात के सम्बन्ध में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके मद्देनजर अंबिकापुर शहर और अंबिकापुर से होकर आने जाने वाले वाहनों के लिए ट्रैफिक रुट तैयार किया गया है. ट्रैफिक एडवाइजरी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक के लिए जारी की गई है.

आवागमन पूर्णत: प्रतिबंधित : राष्ट्रपति के आगमन पर सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आकाशवाणी चौक से पॉलिटेक्निक कॉलेज गेट नं-1 (रिंग रोड) तक और घड़ी चौक से किसान राइस मिल मोड़ मेन रोड तक आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

मनेंद्रगढ़ बनारस रोड का बदला रूट : मनेन्द्रगढ़ रोड और बनारस रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहनों के लिए डायवर्ट मार्ग साई मंदिर तिराहा, महापौर मार्ग, रावत रेजीडेंसी तिराहा, कन्या परिसर रोड होते हुए गंगापुर मोड़ मासूम अस्पताल के पास रिंग रोड, बस स्टैंड है.


बलरामपुर प्रतापपुर के लिए नया मार्ग : बलरामपुर रोड और प्रतापपुर रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें समेत अन्य फोर व्हीलर वाहन डायवर्ट मार्ग रिंग रोड होते हुए प्रतापपुर चौक, लरंगसाय चौक, चांदनी चौक, सद्भावना चौक, भारतमाता चौक, बस स्टैंड की ओर से होते हुए अपने-अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे.

रायगढ़ बिलासपुर के लिए डायवर्ट रूट : रायगढ़ रोड और बिलासपुर रोड की ओर से आने वाली सभी यात्री बसें एवं अन्य फोर व्हीलर वाहन डायवर्ट मार्ग रिंग रोड होते हुए भारतमाता चौक, बिलासपुर चौक, नया बस स्टैंड, मासूम अस्पताल के पास गंगापुर मोड़, माखन विहार तिराहा, एमजी रोड की ओर से अपने-अपने गंतव्य स्थान की ओर जाएंगे.

आपतकालीन सेवा वाहनों को छूट : भारी वाहनों के लिए अंबिकापुर शहर में सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक नो एंट्री रहेगी. आपातकालीन सेवा संबंधी वाहनों को अम्बिकापुर शहर आने और बाहर जाने के लिए छूट रहेगी. इस दौरान आम नागरिकों से अपील की गई है कि वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल करते हुए अपने-अपने गंतव्य स्थल की ओर प्रस्थान करें.

कार्यक्रम स्थल प्रवेश द्वार एडवाइजरी :G-1 एमजी रोड राजमोहिनी देवी भवन के सामने कारकेट प्रवेश द्वार ,VVIP के लिए आरक्षित है. G-2 एक्सिस बैंक के सामने अध्यापक-विद्यार्थी प्रवेश द्वार कमिशनर , आईजी, कलेक्टर, एसपी हेतु प्रवेश द्वार है. साथ ही स्वागत नर्तक, प्रदर्शनी में लगे स्टाफ, पंडो समूह, फोटो सेशन समूह, मंच पर कर्तव्यस्थ शासकीय अधिकारियों हेतु प्रवेश द्वार होगा.

इसी तरह G-3 प्रिंसपिल गेट BTI के सामने VIP प्रवेश द्वार, मीडिया, सांस्कृतिक स्टेज कलाकार, राष्ट्रगान समूह PGTV स्टॉफ, सम्मानित होने वाले व्याक्तियों एवं अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए रहेगा. आम जनता के प्रवेश के लिए G-4 गायत्री हॉस्पिटल के सामने और G-5 औद्योगिक क्षेत्र गेट प्रवेश द्वार होंगे.

पार्किंग व्यवस्था : एमजी रोड और बनारस रोड की ओर से आने वाले आम जनता के वाहनों के लिए P-1 किसान राइस मिल मैदान पार्किंग स्थल है. VIP कारकेट (माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं अतिवरिष्ठ अधिकारी) के वाहनों के लिए P-2 राजमोहिनी भवन गेट पार्किंग स्थल है. उपमुख्यमंत्री के कारकेट वाहनों के लिए P-3 राजमोहिनी भवन के पीछे बाउंड्री वॉल पार्किंग स्थल है. अन्य मंत्रीगणों के कारकेट वाहनों के लिए P-4 राजमोहिनी भवन के पीछे मैदान पार्किंग स्थल है.

