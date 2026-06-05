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कूनो नेशनल पार्क आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बोत्सवाना से आए शेष चीतों को कर सकती हैं रिलीज

राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर शीला दाहिमा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में हुई उच्च स्तरीय बैठक. अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश.

PRESIDENT DRAUPADI MURMU IN SHEOPUR
कूनो नेशनल पार्क आएगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 2:00 PM IST

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श्योपुर: देश और दुनिया में चीता पुनर्स्थापना परियोजना के लिए पहचान बन चुके कूनो नेशनल पार्क एक बार फिर ऐतिहासिक पल का गवाह बनने वाला है. भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को दो दिवसीय दौरे पर श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में आएंगी. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी.

21 जून को दोपहर करीब 3 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगी राष्ट्रपति

दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 21 जून को दोपहर करीब 3 बजे कूनो नेशनल पार्क पहुंचेगी और यहां रात्रि विश्राम करेंगी. 22 जून की सुबह राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क में विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन करेंगी और निर्धारित कार्यक्रम में भाग लेगी. बताया जा रहा है कि उनका करीब 45 मिनट का विशेष कार्यक्रम तय किया गया है.

President Draupadi Murmu in Sheopur
कलेक्टर शीला दाहिमा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में बैठक (ETV Bharat)

इस दौरे की सबसे बड़ी खास बात यह हो सकती है कि बोत्सवाना से भारत लाए गए शेष चीतों को राष्ट्रपति के हाथों खुले जंगल में छोड़ जाए. जब बोत्सवाना सरकार द्वारा भारत के लिए चीतों का चयन किया गया था तब प्रतीकात्मक रूप से इन चीतों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ही सौंपा गया था. ऐसे में यदि राष्ट्रपति स्वयं इन चीतों को कूनो नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ती हैं तो यह चीता परियोजना के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ जाएगा.

राष्ट्रपति की प्रस्तावित दौरे को लेकर कलेक्टर ने की बैठक

गुरुवार की देर शाम कलेक्टर शीला दाहिमा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई. राष्ट्रपति की प्रस्तावित दौरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं. कलेक्टर ने इस कार्यक्रम के संदर्भ में अधिकारियों को प्रोटोकॉल अनुरूप सभी प्रकार की तैयारियां करने के निर्देश दिए.

साथ ही पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि कूनो स्थित हैलीपेड को सुरक्षा मानको के अनुरूप तैयार कराया जाए. बैठक में पुलिस अधीक्षक, कूनो नेशनल पार्क के अधिकारी समेत जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रस्तावित दौरा चीता परियोजना के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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