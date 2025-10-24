गाजियाबाद में 26 को Yashoda Medicity का उद्घाटन करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, कई रास्तों पर रहेगा रूट डायवर्ट
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है.
Published : October 24, 2025 at 7:30 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित यशोदा मेडिसिटी का 26 अक्टूबर को उद्घाटन है. इसके उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन की तैयारी चल रही है. मिली जानकारी के मुताबिक उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे. उद्घाटन समारोह को लेकर गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा रूट डायवर्जन प्लान जारी किया गया है. इस दिन सुबह 7:00 बजे से रूट डायवर्ट रहेगा. किसी भी असुविधा से बचने के लिए रूट देखकर घर से निकले या फिर वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें.
डीसीपी ट्रैफिक त्रिगुण बिसेन के मुताबिक, "26 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद में थाना क्षेत्र इंदिरापुरम में VVIP कार्यक्रम प्रस्तावित है. कार्यक्रम में आगमन करने वाले विशिष्ट महानुभावों के आगमन एवं प्रस्थान के अवसर पर 26 अक्टूबर को प्रातः 07:00 बजे से कार्यक्रम समाप्ति तक भारी वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन निर्धारित मार्गों पर प्रतिबंधित करते हुए रूट डायवर्ट किया जाएगा. डायवर्जन प्लान का पालन करें, एवं अपने गंतव्य जाने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें."
रूट डायवर्जन
भोपुरा/तुलसी निकेतन से हिण्डन एयरफोर्स गोलचक्कर की ओर सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी वाहन करनगेट गोलचक्कर से बीकानेर गोलचक्कर का प्रयोग कर मोहननगर होते हुए अपने गंतव्य को जायेंगे.
CISF टी-पॉइंट से वसुंधरा की ओर सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी वाहन CISF टी-पॉइंट से NH-9 का प्रयोग कर यूपी गेट होते हुए अपने गंतव्य को जाएंगे. वसुंधरा से CISF टी-पॉइंट की ओर सभी प्रकार के भारी वाणिज्यिक वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा. सभी वाहन वसुंधरा से डाबर होते हुए यूपी से NH-9 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जायेंगे. VVIP कार्यक्रम के दृष्टिगत CISF टी-पॉइंट से वसुंधरा के मध्य हल्के निजी वाहनों को भी आवश्यकतानुसार डायवर्ट किया जाएगा.
