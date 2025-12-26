ETV Bharat / state

जमशेदपुर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगी शामिल

जमशेदपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है. जिले के करनडीह स्थित जाहेरथान परिसर में आयोजित संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि आयोजन में 800 डेलीगेट्स शामिल होंगे. समारोह में राष्ट्रपति संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी.

राष्ट्रपति दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट

दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार जमशेदपुर के दौरे पर आ रहीं हैं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सोनारी एयरपोर्ट से करनडीह स्थिति जाहेरथान तक सड़क की मरम्मत एवं सफाई कार्य कराया जा रहा है. इसके अलावा सड़क किनारे अतिक्रमण को भी हटाने का काम जारी है. जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी तरह अलर्ट है.

पंडाल में चल रही कार्यक्रम के लिए तैयारी (Etv bharat)

चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे

परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत करनडीह स्थित जाहेरथान परिसर में जिला प्रशासन की निगरानी में कार्यक्रम के लिए बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है. कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन का मार्ग अलग से तैयार किया गया है. जबकि डेलीगेट्स के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाये गए हैं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.

राष्ट्रपति का संथाली वाद्य यंत्र की धुन से स्वागत

संथाली वाद्य यंत्र की धुन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जाएगा, जबकि मंच पर राष्ट्रपति के आगमन पर पटमदा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का वायपर बैंड से राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया जाएगा. इसके लिए रिहर्सल किया जा रहा है. कार्यक्रम में कोई चूक ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन आयोजन कमेटी से लगातार संपर्क में हैं.