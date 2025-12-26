जमशेदपुर में राष्ट्रपति के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह में होंगी शामिल
जमशेदपुर के जाहेरथान परिसर में आयोजित ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होगी.
Published : December 26, 2025 at 7:20 PM IST
जमशेदपुर: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर तैयारी जोरों पर है. जिले के करनडीह स्थित जाहेरथान परिसर में आयोजित संथाली भाषा की ओलचिकी लिपि के शताब्दी वर्ष समारोह के समापन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के महासचिव ने बताया कि आयोजन में 800 डेलीगेट्स शामिल होंगे. समारोह में राष्ट्रपति संथाली साहित्यकारों को सम्मानित करेंगी.
राष्ट्रपति दौरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट
दरअसल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार जमशेदपुर के दौरे पर आ रहीं हैं. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर सोनारी एयरपोर्ट से करनडीह स्थिति जाहेरथान तक सड़क की मरम्मत एवं सफाई कार्य कराया जा रहा है. इसके अलावा सड़क किनारे अतिक्रमण को भी हटाने का काम जारी है. जिला प्रशासन राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पूरी तरह अलर्ट है.
चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे
परसुडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत करनडीह स्थित जाहेरथान परिसर में जिला प्रशासन की निगरानी में कार्यक्रम के लिए बड़ा पंडाल लगाया जा रहा है. कार्यक्रम में राष्ट्रपति के आगमन का मार्ग अलग से तैयार किया गया है. जबकि डेलीगेट्स के लिए अलग प्रवेश द्वार बनाये गए हैं. सुरक्षा की दृष्टिकोण से जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं.
राष्ट्रपति का संथाली वाद्य यंत्र की धुन से स्वागत
संथाली वाद्य यंत्र की धुन से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया जाएगा, जबकि मंच पर राष्ट्रपति के आगमन पर पटमदा स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्राओं का वायपर बैंड से राष्ट्रीय गान प्रस्तुत किया जाएगा. इसके लिए रिहर्सल किया जा रहा है. कार्यक्रम में कोई चूक ना हो, इसे लेकर जिला प्रशासन आयोजन कमेटी से लगातार संपर्क में हैं.
गौरतलब है कि ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन एवं जाहेरथान समिति के संयुक्त तत्त्वावधान में 22 दिसंबर 2025 से कार्यक्रम चल रहा है. जमशेदपुर में 28 और 29 दिसंबर को समापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगी. यह जानकारी संवाददाता सम्मेलन में ऑल इंडिया राइटर एसोसिएशन के महासचिव रवींद्रनाथ मुर्मू ने दी.
ओलचिकी लिपि को प्रोत्साहित करने वालों को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ऑल इंडिया संथाली राइटर्स एसोसिएशन के महासचिव रवीन्द्रनाथ मुर्मू ने बताया कि राष्ट्रपति सबसे पहले जाहेरथान में जाकर परंपरागत ढंग से पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद मंच पर ओलचिकी लिपि को आगे बढ़ाने और उस क्षेत्र में काम करने वाले 12 लोगों को अपने हाथों से सम्मानित करेंगी. राष्ट्रपति का आगमन सुबह 10:40 होगा. एक घंटा रुकने के बाद राष्ट्रपति 11:50 बजे यहां से दूसरे कार्यक्रम के लिए प्रस्थान करेंगी.
राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री साझा करेंगे मंच
रवींद्रनाथ मुर्मू ने आगे बताया कि गर्व की बात है कि राष्ट्रपति जमशेदपुर के इस ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में आ रही है. वे 800 डेलीगेट्स कार्यक्रम में शामिल होंगी, जिनका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है. राष्ट्रपति के साथ राज्यपाल संतोष गंगवार एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मंच साझा करेंगे. आयोजन से पूर्व पोटका विधायक संजीव सरदार राष्ट्रपति का स्वागत करेंगे.
